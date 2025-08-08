Lärare i idrott till Gökstenskolan
2025-08-08
Är du en kreativ person som brinner för idrott och hälsa? Vill du arbeta i en stimulerande miljö där du får möjlighet att utveckla elevers motoriska färdigheter och rörelseglädje? Då kan det här vara en tjänst för dig. Vi söker en idrottslärare för ett vikariat under läsåret 25/26.
Gökstensskolan skapar framtiden - vi vill och vågar tillsammans utmana över gränserna! Goda relationer är ett signum på skolan och vi utgår alltid från den goda intentionen. Vi fokuserar på ett tydligt ledarskap i klassrummet och tydliga strukturer för en god arbetsmiljö för alla. På vår skola har vi hög behörighet bland våra lärare och goda studieresultat bland våra elever. Vi har en stark elevhälsa med olika kompetenser och goda kunskaper om hur vi kan hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd.
Skolan är belägen mitt i fina Torshälla med närhet till både natur och kultur. Vi har cirka 830 elever från förskoleklass till årskurs nio.
Som lärare hos oss undervisar du i idrott och hälsa i samtliga klasserna i åk 8 och är mentor i en klass, åk 8. Du är även med och planerar och genomför schemabrytande aktiviteter såsom idrottsdagar m.m. Med ditt kreativa förhållningssätt planerar och genomför du lektioner utifrån läroplanen. Genom lek, spel och fysiska aktiviteter inspirerar och motiverar du elever till en aktiv livsstil. Du skapar en trygg lärmiljö genom att anpassa din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Du arbetar tillsammans med skolans andra idrottslärare för att eleverna ska utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt. Vi har en idrottssal på skolan och för dig som gillar utomhusaktiviteter har vi stora möjligheter till idrottslektioner i naturen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott, alternativt en pågående utbildning som avslutas inom kort. Vi ser gärna att du tidigare har undervisat i pedagogisk verksamhet och har erfarenhet av praktiskt arbete utifrån LGR22. Det är även meriterande om du har erfarenhet av tt dokumentera i Vklass och genomgått utbildning i MVP (Mentorer i våldsprevention). Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda IT-kunskaper då du kommer använda digitala verktyg som en del av din undervisning.
Som person är du en positiv och inspirerande pedagog med god förmåga att engagera och motivera elever. Du har ett inkluderande arbetssätt och trivs med att samarbeta med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Du är en tydlig ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växa till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
