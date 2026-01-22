Lärare i Fritidshem till Södra Vi
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Vimmerby Visa alla pedagogjobb i Vimmerby
2026-01-22
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet på din arbetsplats. Du är väl insatt i fritidshemmets läroplan och van vid att arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard inom fritidshemmets verksamhet. Du är en god förebild och följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra och uppfylla fritidshemmets uppdrag med god kvalitet. Din uppgift är att främja varje elevs lärande och utveckling, samt att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolans och fritidshemmets verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem alternativt utbildad fritidspedagog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete inom fritidshem.
Som person ser vi att du är trygg, stabil och positiv. Du är lugn och lyhörd i ditt bemötande, vilket bidrar till att du skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som vuxna. Du har lätt för att samverka med andra och arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där nytänkande uppmuntras och där alla tar ett gemensamt ansvar för att nå uppsatta mål.
Du har en kreativ fallenhet och bidrar gärna med tankar och idéer som du också omsätter i praktiken för att utveckla såväl det dagliga arbetet som verksamheten i stort. I det arbetet är du även mån om att skapa delaktighet och engagemang bland såväl kollegor som elever och du uppmuntrar andra till att våga ta initiativ och får således andra omkring dig att växa och utvecklas. Vidare ser vi att du är kommunikativt skicklig person med förmågan att förmedla information på ett tydligt men också pedagogiskt sätt där du anpassar kommunikation utifrån mottagarens behov och rådande situation.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 010-356 90 00hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Else-Marie Isaxon else-marie.isaxon@utb.vimmerby.se 010-356 92 39 Jobbnummer
9698124