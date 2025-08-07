Lärare i fritidshem, Skärgårdsskolan
Skärgårdsskolan F-3 finns i Holmsund, 1,5 mil utanför Umeå.
Holmsund är ett växande samhälle och antalet elever ökar markant varje år. Förutom att skapa plats för alla elever arbetar för vi att skapa en likvärdig utbildning med målet att bedriva en framgångsrik skola med hög måluppfyllelse. Vi har behöriga lärare som är engagerade och sätter kunskap i fokus. Skärgårdsskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Följ gärna med på en digital rundtur här!
Vi söker nu en vikarierande trygg lärare i fritidshem!
Anställningsinformation
Anställningen avser ett vikariat, heltid, med planerad start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-06-12. Möjlighet till deltidstjänst på 80% finns.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem arbetar du för att ge eleverna en meningsfull fritid där du utgår från deras behov, intressen och initiativ, samtidigt som du introducerar nya aktiviteter och möjligheter till lärande.
Tjänsten är förlagd till en avdelning med elever i förskoleklass. Under skoldagen kommer du att undervisa i idrott samt ansvara för att planera och genomföra olika fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår även visst ansvar för elever i behov av särskilt stöd. På eftermiddagarna arbetar du i fritidshemmet.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och externa parter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare/ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Erfarenhet av arbete med barn
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det som meriterande i denna tjänst om du har erfarenhet av arbete i fritidshem och/eller kan undervisa i ämnet idrott.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
