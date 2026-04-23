Lärare i Fritidshem
2026-04-23
Plats: Örebro
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Viktoriaskolan är en fristående F-9-skola i Örebro, vackert belägen nära skog och natur i Brickebacken. Här möts trygghet, kunskap och kreativitet i en miljö där varje elev ska få möjlighet att växa.
Skolan vilar på kristen grund och har en tydlig kulturprofil med bild, dans, drama och musik. Vårt fritidshem har friluftsinriktning och vi arbetar aktivt för att förena goda kunskapsresultat med omsorg om hela människan.
Vår vision: En skola för hela människan - nu och i framtiden. Om tjänsten
Vi söker en engagerad fritidspedagog eller lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla vårt fritidshem med friluftsprofil.
Tjänsten innebär arbete i vårt friluftsfritids, där lek, rörelse, gemenskap och upplevelsebaserat lärande står i centrum. Du kommer också att ha ett viktigt ansvar i skolans rastverksamhet genom rastvärdsuppdrag, där du bidrar till trygghet, aktivitet och goda relationer under elevernas raster.
Under skoltid ingår även arbete i klass, där du samarbetar med lärare och stöttar elevernas lärande och sociala utveckling.
Du blir en viktig del av vårt arbetslag och bidrar till helheten under både skoldag och fritidstid.Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp verksamheten på fritidshemmet
Arbeta aktivt i vårt fritidshem med friluftsinriktning
Skapa meningsfulla aktiviteter med lek, rörelse och skapande i naturen
Ansvara för rastvärdsuppdrag och bidra till trygghet och trivsel på raster
Samverka med lärare och stötta elever i klass under skoltid
Bidra till elevernas sociala utveckling och goda relationer
Delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete
Vi söker dig som
har utbildning som fritidspedagog eller lärare i fritidshem
är trygg, engagerad och relationsskapande
tycker om att arbeta aktivt med barn både ute och inne
vill vara med och utveckla fritidshemmets pedagogiska uppdrag
delar vår ambition om hög kvalitet, trygghet och goda relationer
Vi erbjuder
Engagerade kollegor och nära samarbete
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En skola med tydlig värdegrund och varm gemenskap
Kreativ miljö med kultur och friluftsliv som profil
Närhet till naturen och inspirerande lärmiljöerSå ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Urval och intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan till pp.eriksson@viktoriaskolan.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: pp.eriksson@viktoriaskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Brickebergskyrkans Skolstift, Örebro
