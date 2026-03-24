Lärare i fritidshem
Vill du vara med och göra skillnad och forma framtidens samhällsmedborgare? Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog som vill inspirera och motivera våra elever och ge dem förutsättningar att utvecklas.
Din roll
Som lärare i fritidshem på Parkskolan kommer du att arbeta med elever på mellanstadiet. Du planerar, leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med dina kollegor så att den stimulerar och utmanar eleverna till lek och lärande samt utvecklar sociala förmågor och demokratiska förhållningssätt. Eleverna ska erbjudas en meningsfull fritidsvistelse som utgår ifrån deras behov, intressen och erfarenheter. Hos oss har du en viktig roll för elevernas lust till lärande.
I tjänsten ingår undervisning i musik och/eller bild för elever samt skolsamverkan.
Förutom arbetet på fritidshemmet samarbetar du med ditt arbetslag, som består av lärare i fritidshem, grundskolelärare, förstelärare och eventuellt elevresurser. Arbetslagets roll är att utifrån varje elevs behov och förutsättningar forma lärandet så att eleven har möjlighet att nå så långt som möjligt.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog med behörighet att undervisa i musik och/eller bild. Du har goda kunskaper i fritidshemmets läroplan och skolans styrdokument.
Vi vill att du är flexibel och har förmågan att fokusera på samarbetsformer mellan fritidshem och skola. Du är engagerad och ansvarstagande och tar tillvara elevernas styrkor och kunskaper. Du utgår från varje elevs behov och förutsättningar, är lyhörd och möter varje individ med positiva förväntningar. Du har lätt för att samarbeta och lägger stor vikt vid goda relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.
Som personal hos oss har du tillgång till:
Arbetskläder för utomhusbruk
Planeringstid i schemat
Kollegialt lärande
4 kompetenshöjande dagar/år (studiedagar).
Din framtida arbetsplats
Parkskolan är en 4-6 skola i Vara tätort. Skolan har 180 elever och ett fritidshem. Här arbetar 25 medarbetare med att ge våra elever förutsättningar och möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vår vision är "En skola för framtiden". Tillsammans vill, vågar och kan vi lära och utvecklas i en trygg miljö. Vi lär och utvecklas tillsammans genom respekt, trygghet och ansvar.Publiceringsdatum2026-03-24Övrig information
Lärarlegitimation är ett krav för att få en anställning tillsvidare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/87".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924)
Sektor bildning, Parkskolan
Pia Haglind 0512-31148
9815151