Lärare i fritidshem
Lerums kommun, Stenkulan / Pedagogjobb / Lerum Visa alla pedagogjobb i Lerum
2026-02-18
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Stenkulan i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Stenkulan är en tvåparallellig F - 9 skola med ca 500 elever, 70 personal och består av två enheter, F - åk 3 och åk 4 - 9. Skolan ligger längs med E20 och bara några minuters gångväg från pendeltåget mellan Göteborg och Alingsås. Perfekt för dig som söker en arbetsplats med bra kommunikationsmöjligheter även från Göteborg och närliggande grannkommuner.
Skolan har idrottsundervisning i närliggande idrottshall, FÖRBO-hallen, men även möjlighet till utomhusidrott via Stonehill och orientering i varierad terräng i naturområden runt om skolan.
Stenkulan F-9 är skolan som ger eleverna en god möjlighet att kunna verka i och påverka sin framtid. Det innebär att skolan arbetar med prioriterade områden trygghet, kunskap och närvaro.Detta kräver engagerad personal som tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten.
Vår skola kännetecknas av ett systematiskt kollegialt lärande och består av arbetslag med stort engagemang och hög kompetens. För oss är det viktigt att samarbetet kollegor emellan fungerar väl men också att relationen mellan elever och personal är stark och förtroendefull. I vår strävan att skapa en trygg skola för våra elever är också samarbetet med vårdnadshavare en viktig del.
Tjänsten innebär att du aktivt samarbetar med skolans olika professioner för en förbättrad undervisningskvalitet.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du en viktig roll i att stötta elevernas sociala utveckling och skapa en miljö som präglas av glädje, trygghet och respekt. Du ansvarar för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter både utomhus och inomhus, och du arbetar tematiskt med allt från skapande och rörelse till värdegrundsarbete och miljömedvetenhet. Du samarbetar nära skolans övriga lärare och bidrar till ett heldagsperspektiv för elevernas lärande. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i idrott och hälsa i åkF-3.
Vidare ser vi att du har en ambition att utveckla fritidsverksamheten genom att höja undervisningens kvalitet, stärka elevernas lärande samt stödja och utveckla dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa.
Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och är stödjande lagspelare i arbetslaget. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Stenkulan Kontakt
Rektor
Johanna Wiberg johanna.wiberg@lerum.se 0302-52 17 01 Jobbnummer
9748789