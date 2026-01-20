Lärare i fritidshem
2026-01-20
Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som är lugn, strukturerad och stresstålig.
Du är beredd att ta dig an varierande arbetsuppgifter och har ett genuint och brinnande intresse för fritidshemmets uppdrag.
Du har god förmåga att prioritera, är lösningsfokuserad och tar egna initiativ. Du är van att ha helhetsperspektiv, ser vad som behöver göras och agerar utifrån elevernas bästa. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, ett professionellt förhållningssätt och en positiv inställning.
Du har ett starkt engagemang för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar pröva nya arbetssätt. På skolan bedriver vi ett aktivt och välfungerande elevhälsoarbete där specialpedagoger, speciallärare, socialpedagog, IKT-pedagog, elevhandledare, kurator och skolsköterska samverkar nära med övriga pedagoger.Dina arbetsuppgifter
Stenhamreskolan har cirka 265 elever, varav omkring 120 är inskrivna i fritidshemmet. Fritidshemmet är organiserat i två avdelningar - en för förskoleklass och en för årskurs 1-6.
I uppdraget ingår att planera och genomföra pedagogiska rastaktiviteter samt att tillsammans med kollegor utveckla fritidshemmets verksamhet. Du ger även stöd till skolans klasser under skoldagen. Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Lärarexamen med inriktning fritidshem eller fritidspedagogexamen
Lärarlegitimation
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är:
Initiativtagande och självgående
Flexibel och relationsskapande
En tydlig ledare med god pedagogisk insikt
Kreativ och engagerad
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
