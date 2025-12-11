Lärare i fritidshem
2025-12-11
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Välkommen till Peterslundsskolan som ligger i ett villaområde i utkanten av Oxelösund och omges av en stor skolgård med asfaltytor, bollplaner och en multiplan samt närhet till skogsområden.
På skolan har vi årskurs F-6, samt en anpassad grundskola årskurs 1-9 . Skolan har cirka 435 elever. Vår skola har nyligen genomgått en renovering, skolan är byggd i ett plan och har klassrum och studiehallar, slöjdsalar, kemisal och idrottshall. Våra lärmiljöer är varierande och utformade för att skapa en inspirerande inomhusmiljö som främjar elevernas lärande och trivsel.
Fritidshemmet har sina verksamheter i skolans lokaler och ett utefritids. De olika avdelningarna har sin hemvist i anslutning till klassrummen.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisning i fritidshemmet. Under skoldagen samarbetar du med lärarna i skolan. Tillsammans med oss kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att aktivt delta i barnens kunskapsskapande och undersökande i olika lärandesituationer. Förutom undervisning planerar, utvärderar och dokumenterar du den pedagogiska verksamheten.
Vi söker dig som vill bidra till att eleverna på Peterslundsskolan uppnår goda studieresultat, utvecklar sina sociala färdigheter och känner sig trygga under sin studietid hos oss.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, alternativt att du har en pedagogisk bakgrund och ett stort intresse för undervisning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkan med grundskollärare och förskollärare.
Du är en tydlig ledare i elevgruppen, är flexibel och har en positiv elevsyn. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är engagerad, lyhörd, kreativ och modig. Du har goda kunskaper i lekaktiva, kreativa och språkutvecklande arbetssätt. Du vill göra varje barns bästa dag och är mån om en god relation med vårdnadshavare
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
