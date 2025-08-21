Lärare gymnasiet
2025-08-21
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Ditt uppdrag
Tjänsten är en visstidsanställning motsvarande 60-80% med start omgående. Hos oss får du chansen att under läsåret 2025-2026 undervisa i samhällskunskap och ytterligare ett ämne - gärna naturkunskap eller något av kärnämnena. Del av tjänsten kommer att vara som fast vikarie för andra lärare på skolan. Utöver ämnesspecifika arbetsuppgifter har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar.
Tjänsten kan komma att kombineras med en tjänst som APL-samordnare på 20%. I din roll som APL-samordnare ansvarar du för att anskaffa och samordna APL-platser för våra elever samt för att upprätthålla och utveckla kontakter med företag och organisationer inom våra utbildningsområden. Detta gör du i nära samarbete med skolans yrkeslärare. Du stöttar både elever och personal i frågor som rör APL och bidrar till att våra utbildningar är väl förankrade i arbetslivet. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från en liknande roll eller arbete inom utbildning, näringsliv eller yrkesområden som motsvarar våra program. Du har en god förmåga att bygga och vårda relationer, är strukturerad, självgående och har en stark samarbetsförmåga. Har du dessutom erfarenhet från något av våra utbildningsområden ser vi det som meriterande. Vi erbjuder en stimulerande tjänst där du blir en nyckelperson i att förbereda våra elever för arbetslivet och samtidigt utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv.
Du blir en viktig del av vårt positiva och engagerade gäng på Praktiska gymnasiet i Växjö, där vi tillsammans skapar en undervisning som ger eleverna både kunskap och framtidstro. Vårt mål är att hjälpa ungdomarna att växa till trygga samhällsmedborgare, goda medarbetare och omtänksamma medmänniskor.
Vi söker dig som
• har lärarlegitimation och behörighet i samhällskunskap plus annat kärnämne på gymnasiet,
• är strukturerad och planerar din undervisning så att den både inspirerar och möter elevernas behov,
• tycker att tvålärarskap är inspirerande
• har en god organisationsförmåga och kan prioritera på ett effektivt sätt,
• gillar att tänka nytt och vill utveckla undervisningen - både på egen hand och tillsammans med kollegor,
• är kreativ, ansvarstagande och ser helheten i läraruppdraget,
• brinner för att arbeta med ungdomar och vill göra skillnad i deras gymnasietid.
I uppdraget som APL-samordnare ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Erfarenhet från liknande roll eller arbete inom utbildning, näringsliv eller yrkesområden som motsvarar skolans program.
• God förmåga att bygga, vårda och utveckla relationer med externa samarbetspartners.
• Strukturerad och organiserad - kan planera och hålla ihop många kontakter och uppdrag samtidigt.
• Självgående och initiativtagande, men också med stark samarbetsförmåga.
• Förmåga att stödja elever och personal i frågor som rör APL.
• Meriterande: erfarenhet från något av skolans utbildningsområden.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är en lagspelare, vill bidra med positiv energi och engagemang, och som ser fram emot att utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
