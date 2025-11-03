Lärare fritidshem Lindbladsskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Mjölby Visa alla pedagogjobb i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Lindbladsskolan är en F-6 skola som ligger i det gemytliga området Skänninge en bit utanför centrala Mjölby. Skänninge erbjuder god kommunikation utifrån pendelstation och bussförbindelse. På Lindbladsskolan går det ca 185 elever och fritidsverksamheten är navet i verksamheten. Det finns två avdelningar på fritidshemmet, "Lillfritids" för de yngre och "Storfritids" för de äldre eleverna som delas upp dagtid. Personalgruppen har en bred erfarenhet och kompetens.
Vill du vara med och skapa en meningsfull verksamhet på Lindbladsskolan?
I din roll som lärare i fritidshem på Lindbladsskolan planerar du, genomför och följer upp arbetet på fritidshemmet. Uppdraget innebär att du möter elever i åldrarna mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen samt sätter elevernas utveckling i fokus.
Utifrån de mål som finns för verksamheten samarbetar du med dina kollegor på fritidshemmet, för att skapa en god pedagogisk verksamhet med ett relationellt förhållningssätt vilken syftar till att främja elevernas lärande och utveckling. Rastverksamheten är en viktig del i fritidshemmets arbete och meningsfull för att skapa goda relationer och ökad trygghet för våra elever.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare i fritidshem och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, utbildningsmoment och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling, samt uppföljning.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du behöver vara en lagspelare samtidigt som du kan ta egna initiativ och anpassa dig efter verksamhetens behov.
Du har förmågan att leda och motivera andra, sätta upp mål och riktning för verksamheten, samt har förmågan att planera och organisera ditt arbete.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Rektor
Fredrik Malmer fredrik.malmer@mjolby.se 0730602788 Jobbnummer
