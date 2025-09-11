Lärare fordon- och transportprogrammet
2025-09-11
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Vi söker nu en lärare på fordon- och transportprogrammet som kan vara med och utbilda våra elever.
Yrkesgymnasiet Solna är beläget i lokaler på tredje våningen i gamla posthuset Tomteboda. Vi söker nu dig som vill vara med på den fortsatta utvecklingsresan mot en skola där vi gemensamt jobbar med fokus på begreppen begripbarhet, systematik och transparens. Vi vill fortsätta att utvecklas tillsammans i kollegiet och med våra elever.
Ditt primära uppdrag är att besöka eleverna på deras APL platser och där inhämta bedömning inför betygsättning. Du har färdiga matriser och målplaneringar att systematiskt arbeta med, du har även en yrkessal på skolan där du är några dagar i månaden/årskull.
Legitimation som yrkeslärare är ett krav för en tillsvidaretjänst. Det är meriterande om du har undervisat på lärlingsutbildning och även i elevgrupper med blandade socioekonomiska/sociokulturella förutsättningar.
Tjänsten är heltid och inrymmer mentorskap.
Om du vill vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i framtidens fordons bransch - ansök idag!
