Lärare för åk 4-6 till Vikingaskolan
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde / Grundskollärarjobb / Gävle
2025-09-01
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Vikingaskolan är en f-6 skola med tre klasser per årskurs. På Vikingaskolan arbetar vi för att ge varje elev en trygg och stimulerande lärmiljö. Vi tror på att bygga starka relationer (varma kravställare) med våra elever och att skapa en kultur där både elever och personal kan trivas och utvecklas.Vi har många traditioner som har stor uppskattning bland personal och elever, de är bland annat Vikingamaran och trygghetsveckan. Vi arbetar med det auktoritativa ledarskapet samt läsning i alla ämnen.
Vikingaskolan ligger beläget i Bomhus som tillhör Lillhagens rektorsområde.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vill du göra Gävles framtid tillsammans med oss? Då kan du vara den lärare som vi söker till Vikingaskolan. Tillsammans skapar vi förutsättningar för elevers lärande!
I din roll som lärare i årskurs 4-6 kommer du arbeta med undervisning samt ha klassansvar. Du arbetar med att utbilda våra barn och unga, och skapar de bästa möjliga förutsättningarna för varje individ. Du är även med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet.
I uppdraget ingår även att tillsammans med ditt arbetslag planera, genomföra, kollegialt lärande, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Du kommer arbeta i arbetslag på mellanstadiet. Arbetet utförs också i samarbete med, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
I ditt arbete ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du rapporterar till biträdande rektor för rektorsområdet. Du kommer vara en tillgång till hela skolan!Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Vi söker dig som är förtrogen med, och har kunskap om, läroplanen för grundskolan (Lgr 22). Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dem praktiskt i det dagliga arbetet. För tjänsten krävs goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, både i tal och skrift och läsförståelse.
Det är meriterande om du har kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum, Edlevo eller Office.
Som person har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Dessutom har du en förmåga att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
För att lyckas hos oss har du förmågan att leda och motivera elever och får dem att trivas och må bra. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån situation. Du har en god förmåga att få elever att känna tillhörighet och att vara inkluderad.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Vikariatet gäller från 3 november 2025 till 4 januari 2027, med möjlighet till förlängning. Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
