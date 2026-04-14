Lärare F-3, Vikariat, Kråkerydskolan
2026-04-14
Kråkeryds skolområde innefattar Kråkerydskolan och Fagerhults skola. Skolområdet kännetecknas av en värme och omtänksamhet där personal, elever och vårdnadshavare känner sig välkomna. Vår vision, "Tillsammans tar vi ansvar för vår framtid," genomsyrar allt vi gör och visar vägen för vår strävan att skapa en inspirerande och utvecklande lärmiljö. Med naturen som vår granne får vi dessutom fantastiska möjligheter till lek, lärande och avkoppling. Skolgården är stor och lekfull, med skogen som en del av barnens vardag.
Hos oss tror vi starkt på gemensam framgång. Här arbetar vi med ett sammansvetsat team där alla, både elever och personal, känner sig hemma, sedda och motiverade. Vi erbjuder en omväxlande och spännande verksamhet där digitala verktyg, traditionell undervisning och utomhusaktiviteter samspelar. Vi vet att variation förgyller och berikar lärandet, och det är något vi värnar om!
Skolorna har cirka 130 elever vardera från förskoleklass till årskurs 6, och ca 25 engagerade personer i personalteamet. Vi har också ett fantastiskt fritidshem på respektive skola.
Kråkerydskolan är en del av Habo kommun - "Den hållbara kommunen för hela livet" - som har ca 13 500 invånare och erbjuder utmärkta förbindelser till både Jönköping och Västra Götaland. Vår gemensamma värdegrund E.N.A - Engagemang, Närhet och Ansvar - är vägledande i allt vi gör och skapar trygghet för både personal och elever.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en vikarierande lärare till lågstadiet på Kråkerydskolan.
Du ansvarar för planering och genomförande av undervisningen där mentorskap ingår. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Du vill vara med och göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen.
I övrigt innebär arbetet att du ska fortsätta bidra till att Kråkerydskolan är en plats där varje elev vill vara, trivas och utvecklas för att nå sin fulla potential.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare och har behörighet för att undervisa i åk F-3.
Vidare har du ett positivt synsätt och du tror gott om människor. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper i relation till dina tidigare erfarenheter och kompetens.
Att arbeta inkluderande är en självklarhet för oss på skolan. Det innebär att vi i alla situationer arbetar mot en verksamhet där alla känner sig delaktiga och kan lyckas efter sina förutsättningar. Självklart krävs det att vi anpassar vissa moment för att lyckas med detta. Att ha förståelse för detta arbetssätt är en förutsättning för att kunna arbeta hos oss. Du gläds med kollegor och elever kring framgång, små steg för verksamheten kan vara gigantiska kliv för individen!
Att förstå värdet i relationer med så väl elever och vårdnadshavare som kollegor är troligen din främsta egenskap. Vidare är du en skicklig och engagerad lärare som sätter dina egna ämnen som prioriterade områden. Skicklig kan betyda olika saker i olika situationer, vad som är viktigt är att du gillar att samarbeta och är engagerad när du är på jobbet!
Egna specialintressen är alltid meriterande, det kan vara digitala färdigheter, utomhuspedagogik eller något helt annat, välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Intervjuer och tillsättning av tjänst kan komma att ske under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så länge erforderliga beslut fattas.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-329". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Robert Sjödelius robert.sjodelius@habokommun.se 0708-482063
