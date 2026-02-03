Lärare F-3 Strömnässkolan
Piteå Kommun / Grundskollärarjobb / Piteå Visa alla grundskollärarjobb i Piteå
2026-02-03
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Välkommen till Strömnässkolan F-3! Vi söker en lärare till Strömnässkola som tillsammans med kollegor vill skapa meningsfulla lärandeupplevelser för alla elever. Hos oss arbetar du i en miljö präglad av öppenhet och samarbete, där du tillsammans med erfarna kollegor får utveckla din undervisning. Du blir en viktig del av ett team som varje dag strävar efter att skapa en skola där alla elever kan nå sin fulla potential.
Vi ser framemot din ansökan!
Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår planering, genomföra och följa upp undervisning utifrån läroplan samt att bedöma elevers kunskaper, färdigheter och utveckling. Dokumentation och rapportering av elevers resultat, frånvaro och andra uppgifter ingår i uppdraget samt att delta i föräldramöten, utvecklingssamtal, konferenser och andra möten. Som pedagogisk ledare har du ett viktigt uppdrag att tillsammans med dina kollegor i att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för elever.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
För anställning krävs examen och legitimation för F-3 samt kunskap om skolans styrdokument och läroplaner. För uppdraget krävs goda pedagogiska insikter och förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever och kollegor. Som lärare behöver du känna dig trygg och kunna vara tydlig i ditt uppdrag. Tidigare arbete med elever i behov av stöd är meriterande.
Vi kan även vara intresserad av dig med annan pedagogisk utbildning och kan då erbjuda en tidsbegränsad anställning enlig skollagen.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid. Ferieanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-22.
Utdrag ur belastningsregister krävs för anställning inom skolan.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Strömnässkola är en F-3 skola belägen centralt i Piteå.
Vi har för tillfället ca 170 elever samt ca 27 medarbetare.
Läs mer https://www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Rektor
Kristina Lundberg Kristina.Lundberg@pitea.se 0911-69 66 50 Jobbnummer
9721118