Lärare 4-6
2026-04-20
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Gärsnäs skola är en F-6-skola med cirka 140 elever fördelade på sju klasser. Vi är en liten och trivsam skola där gemenskap, trygghet och goda relationer är en självklar del av vardagen. Här är det högt i tak - vi skrattar ofta, stöttar varandra och arbetar tillsammans mot uppsatta mål. Vi tror att lust, nyfikenhet och glädje är viktiga förutsättningar för lärande och låter därför detta genomsyra vårt arbetssätt.
Publiceringsdatum 2026-04-20

Arbetsuppgifter
Som mellanstadielärare hos oss ansvarar du för undervisning i årskurs 4-6 utifrån gällande läroplan. I tjänsten ingår mentorskap för en mellanstadieklass, där du är en viktig trygg vuxen som följer elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Du har kontakt med vårdnadshavare, genomför utvecklingssamtal och samarbetar nära med kollegor, elevhälsoteam och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för mellanstadiet. Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet med god pedagogisk förmåga och ett relationellt förhållningssätt.
Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du ser mentorsuppdraget som en viktig del av lärarrollen och bidrar med engagemang, arbetsglädje och ett positivt förhållningssätt.
Vill du vara en del av vårt härliga gäng? Tveka då inte utan sök denna tjänst.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Löpande urval tillämpas och vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när vi funnit rätt kandidat, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317551 - 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
)
272 22 SIMRISHAMN Kontakt
Rektor
Gunilla Nilsson gunilla.nilsson@simrishamn.se 0414 819590 Jobbnummer
