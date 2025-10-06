Lärare
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna.
I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny lärare för årskurs 4 till Järvenskolan i Gunnarskog.
Järvenskolan ligger 2 mil norr om Arvika och är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Järvenskolan är känd för sin fina skolgård och har naturen inpå knutarna. Här tar vi vara på närheten till både skogen och sjön i vår undervisning på olika sätt.
I rollen som lärare förväntas du arbeta utifrån en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag, där barnens och de ungas bästa, behov och önskemål står i centrum. Genom din yrkesskicklighet och ditt aktiva medarbetarskap bidrar du till att säkerställa varje barns och elevs hela studiegång.
Din insats i det dagliga mötet och dialogen med elever, vårdnadshavare och kollegor är avgörande för att nå målet en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet där alla barn och elever ska lyckas. Du förväntas ta ett helhetsansvar för de resultat som uppnås, både kunskapsmässigt och socialt, samt bidra till en trygg och inkluderande utbildning och undervisning. Med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt arbetar du utifrån en helhetssyn på barnets och elevens utveckling och lärande.
Kan det vara just dig vi letar efter?Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som lärare ser vi att du har:
- Lärarexamen med behörighet och legitimation.
- God kännedom om skollagen, läroplanen (Lgr 22).
- B-körkort.
- God digital kompetens.
Det är meriterande om du som lärare också har:
- Tidigare erfarenhet av undervisning.
För att trivas i rollen som lärare ser vi att du trivs med att ta ansvar, är flexibel och har en förmåga att anpassa dig snabbt till förändringar samtidigt som du alltid behåller en tydlig struktur i ditt arbete. Du är relationsskapande och vet hur du bygger långsiktiga, goda samarbeten och är en tydlig kommunikatör som förstår vikten av att vara transparent och pedagogisk. Din helhetssyn gör att du kan se både detaljerna och de stora sammanhangen, vilket hjälper dig att hitta kreativa lösningar på utmaningar.
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, men som även har förmågan att tänka utanför boxen när det behövs.
Ansvarområde
I dina ansvarområden som lärare ingår det att:
- Planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning utifrån skolans styrdokument.
- Delta i kollegialt lärande för att möjliggöra samplanering, bedömning och betygsättning.
- Skriva omdömen, individuella utvecklingsplaner, bedömningar och övrig dokumentation.
- Mentorskap med regelbundna elev-/föräldrakontakter, utvecklingssamtal samt klass-/föräldramöten.
- Medverka i systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete utifrån nationella och lokala styrdokument.
- Hantera skolsociala och oplanerade elevhändelser vid exempelvis rastvakt och pedagogiska luncher.
- Bidra till utvecklingen av skolans digitala arbete och integration av digitala verktyg i undervisningen.
I den här rekryteringsprocess sker urvalet löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2025-10-02. Välkommen med din ansökan!
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
