Lärarassistent till särskild undervisningsgrupp
2025-08-14
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publicerad 2025-08-14
Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola, vilket ger fantastiska möjligheter att arbeta med kommunens samtliga ungdomar.
Vår skola är en viktig, social och kulturell mötesplats för våra 460 elever. Elever upplever hög trygghet och trivsel och vår skola präglas av goda relationer mellan elever och personal.
Hos oss arbetar över 70 medarbetare och vi har en mycket hög lärarbehörighet med hög kompetens. Vi har flera andra professioner utöver lärare som stödjer våra elever både i undervisningen och mellan lektionerna. Däribland lärarassistenter som avlastar lärarna som därmed kan fokusera på planering och uppföljning av undervisning och lärande.
Rektor leder skolan tillsammans med en biträdande rektor, som tillsammans med arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp.
På skolan finns en aktiv personalklubb som ordnar aktiviteter och trevligheter för personalen, vilket kan vara en del i att vi har mycket låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och god trivsel.
Skolan har en väl utbyggd utvecklingsorganisation och arbetar med kollegialt lärande genom kollegiala utvecklingsgrupper, kollegiala besök och samplanering.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärarassistent till skolans särskilda undervisningsgrupp. Stödet i särskild undervisningsgrupp är skolans yttersta särskilda stöd, för elever i behov av en mycket anpassad skolgång, där utgångspunkten är att möta elevernas individuella behov. Cirka 25 elever är kopplade till gruppen, samt 8 personal. Samordnare leder personalgruppens arbete och samordnar insatserna runt eleverna, tillsammans med skolans specialpedagog. Som lärarassistent bistår du läraren i dennes arbete med elever eller mindre grupper av elever. Det handlar både om att genomföra undervisning som läraren planerat och vara behjälplig och delaktig i det förberedande arbetet, såväl administrativt som praktiskt. Lärarassistenten finns också med i skoldagens mellanrum såsom vid raster och luncher.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som:
- har erfarenhet av att arbeta med ungdomar på högstadiet.
- har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
- har för uppdraget relevant utbildning, t.ex. lärarassistentutbildning sam utbildning kring NPF.
- är lyhörd och lösningsfokuserad, och hög initiativförmåga.
- har ett gott lågaffektivt bemötande och har en god förmåga att etablera och utveckla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
- är en effektiv och självständig lagspelare och som trivs i utvecklande och flexibla miljöer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänstens omfattning är 90% där arbetstiderna förläggs utifrån elevernas skoltid (vanligtvis 8-16). Tjänsten tillsätts efter överenskommelse och under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Anställningsform är uppehållsanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
