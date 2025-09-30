Lärarassistent till Kämpetorpsskolan
2025-09-30
Välkommen till oss
Varmt välkommen att söka anställning på vår fina skola!
Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har årskurserna F-9.
På skolan går ca 950 elever. Kommunikationerna till skolan är goda, både via spårbunden trafik (pendeltåg) samt bra bussförbindelser. Vi är en skola "mitt i byn".
Vi är idag ett kollegium på ca 125 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever. Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef. Elevhälsoteamet består av skolledarna, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog.
Skolan är relativt nyrenoverad och utbyggd med bland annat salar för laborativ undervisning i NO och teknik.
Förutom nybyggda skollokaler har vi en jättefin skolgård och tillgång till nybyggda Kämpetorpshallarna med intilliggande konstgräsplan för vår undervisning i idrott och hälsa.
Läs mer på www.kampetorpsskolan.stockholm.se
Din roll
Du kommer att ha din placering i skolans särskilda undervisningsgrupp på högstadiet (åk 7-9). I gruppen jobbar idag ett team på fem personer, varav två är utbildade lärare. Personalen jobbar tätt tillsammans och styr verksamheten tillsammans med stor frihet.
Vi har 7-8 elever i varje årskurs, totalt ca 20 elever i gruppen. I undervisningen delas gruppen upp i tre grupper årskursvis, vi har tillgång till tre klassrum (ett större och två mindre).
De utbildade lärare i gruppen ansvarar för planering av undervisning. Övriga i gruppen måste dock vara med på att ibland vara med och genomföra undervisning. Ibland finns det behov av att dela på varje årskursgrupp ytterligare i undervisningen, därav att vi behöver utöka gruppen. Elevgruppen är blandad, gemensamt för eleverna är att de behöver mer stöd än vad man kan få inom ramen för en ordinarie klass.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Du arbetar med att skapa trygghet och studiero i klassrum men också på andra platser såsom i korridoren
Du ansvarar för att stödja och avlasta skolans lärare i undervisningen.
Du arbetar vid behov enskilt med elever för att bearbeta skoluppgifter.
Andra arbetsgifter som förekommer är rast-/måltidsvärd, förbereda undervisningsmaterial och stöd i undervisningssituationer m.m.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är relationsskapande och har en god förmåga att samtala med unga människor. Du kan sätta gränser och använder dig av ett lågaffektivt bemötande av elever. Du har en god kommunikativ- och samarbetsförmåga, både med elever och personal. Du är trygg, tillitsskapande och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning, ev. YH-utbildning eller folkhögskoleutbildning till lärarassistentutbildning är meriterande. Även en utbildning till elevassistent är meriterande.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som lärarassistent eller liknande uppdrag som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Goda kunskaper i svenska och i tal och skrift.
Anställningen är tidsbegränsad med goda möjligheter till förlängning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
måndaslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kämpetorpsskolan Kontakt
Mats Olsson mats.2.olsson@edu.stockholm.se 076-1221772 Jobbnummer
9533795