Läkarchef till barn- och ungdomskliniken
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-01-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av glädje, ansvarstagande och respekt, där barnanpassad och familjecentrerad vård är i centrum.
Nu söker vi dig som, genom ditt ledarskap, vill bidra till vår verksamhet och vår vision att utveckla framtidens barn- och ungdomssjukvård.
Vårt erbjudande
På barn- och ungdomskliniken i Norrköping vårdas barn och ungdomar mellan 0-18 år. I vårt upptagningsområde finns cirka 40 000 barn och årligen sker cirka 2 000 förlossningar. Vi arbetar med planerad mottagning, akutsjukvård, neonatologi från graviditetsvecka 29, dagvård och avancerad hemsjukvård. Vår neonatalavdelning har 7 vårdplatser och vår pediatriska vårdavdelning har 8 vårdplatser. Vår verksamhet har nyligen fått moderna lokaler till barnakut, neonatalavdelning och allmänpediatrisk avdelning medan ombyggnad av och mottagningen pågår.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med barnanpassad vård med teamarbete mellan olika professioner och där rätt medicinska prioriteringar ger oss förutsättningar att skapa mervärde för patienten. Utvecklingsarbete bedrivs kontinuerligt, några medarbetare kombinerar kliniskt arbete med forskning. Det finns möjlighet till stöd av regionala medel och samarbete med H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping/Motala.
Som läkarchef får du ett spännande arbete i en verksamhet vars fokus ligger på utveckling. Här får du möjlighet att utveckla dina kompetenser inom ledarskap, men även bidra till verksamhetens utveckling. Som läkarchef kommer du att ingå i klinikens ledningsgrupp, som består av medicinskt ansvariga läkare och vårdenhetschefer och vara direkt underställd verksamhetschefen.
I rollen bidrar du till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med ett arbetsklimat som är stimulerande och tillåtande. Rollen som läkarchef innebär arbetsmiljö- och medarbetaransvar för våra läkare samt ansvar för läkarbudgeten. Medarbetaransvaret innebär att du ser till att läkarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt och att individens och verksamhetens mål går att förena.
Som läkarchef arbetar du med rekrytering av läkare och den dagliga styrningen avseende läkargruppen tillsammans med verksamhetschef. Uppdraget som läkarchef är på 40 % och kombineras med kliniskt arbete som specialist i barnmedicin.
Om dig
För den aktuella tjänsten erfordras svensk läkarlegitimation och specialistkompetens inom barn- och ungdomsmedicin. Erfarenhet av akut pediatrik är meriterande, har du dessutom erfarenhet av chefs- och ledarskap ser vi det som positivt. I tjänsten ingår arbete som barnspecialist/överläkare i öppen och sluten vård och möjlighet att utvecklas i klinisk verksamhet. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Forskning - Vid barnkliniken i Norrköping finns disputerade läkare och doktorander verksamma inom gastroenterologi, diabetes, allergi och neonatologi. Vi ser positivt på forskning och doktorandutbildning inom tjänsten.
Vi söker dig som delar vår ambition att ständigt bli bättre, tillsammans, för barn och ungdomars bästa hälsa. För att bli framgångsrik i tjänsten krävs det att du har ett intresse för ledarskap och att du har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du organiserar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur i verksamheten. I ditt ledarskap kommunicerar du på ett tydligt sätt och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Barn- och ungdomsklinikens framgång är teamarbete och därför är det viktigt att du samarbetar bra med andra. Du är lyhörd och uppmärksam på andras synpunkter, kompetenser och prestationer. Din förmåga att agera lugnt, stabilt och kontrollerat är hög och du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete där barnanpassad och familjecentrerad vård står i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Chefsuppdraget är tidsbegränsat under 4 år med en grundanställning som läkare på 100 % vid barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Tjänstens omfattning och tillträdes-datum fastställs efter överenskommelse. Jourarbete ingår om inte annat överenskommits.
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barn- och ungdomskliniken VIN Kontakt
Verksamhetschef Anna Byhlén anna.bylehn@regionostergotland.se 010-1043899 Jobbnummer
9668604