Lagerpersonal Till Saab Linköping
Uniflex AB / Lagerjobb / Linköping
2026-02-17
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Allmänna arbetsuppgifter inom vår logistikfunktion. Huvudsysslor som ankomst mottagning, material plock och kittning, truck transporter, lager läggning, packning av gods, inventering, m.m.
Vem är du?
Kravprofil:
• Truckkort - Alla inom kategorin A-B (senaste förnyelsen inom 5 år)
• Tidigare erfarenhet utav truck körning och lagerhantering.
• Svenskt Medborgarskap
• Svenska och engelska talande samt i skrift
Om verksamheten
Saab AB är ett svenskt teknik- och försvarsföretag som utvecklar avancerade system för militär och civil säkerhet.
Företaget grundades 1937 och har sitt huvudkontor i Sverige.
Saab tillverkar bland annat stridsflygplanet Saab JAS 39 Gripen samt radar- och övervakningssystem.
De utvecklar också ubåtar, vapensystem och elektroniska försvarslösningar.
Saab arbetar internationellt och levererar produkter till många länder världen över.
Målet är att bidra till ökad säkerhet och skydd för samhällen och människor.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
