Lagerpersonal till kund strax utanför Borås
Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Svenljunga Visa alla lagerjobb i Svenljunga
2025-08-25
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Svenljunga
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker just nu Lagermedarbetare till vårt kundföretag strax utanför Borås. Vi letar efter dig som är redo att göra skillnad! I den här rollen kommer du att vara en nyckelperson i det dagliga arbetet och bidra till en smidig och effektiv verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
• Plocka och packa varor
• Paketering och sortering
• Truckkörning
• Arbeta i datasystem
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på heltid med start omgående.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och har en positiv inställning till arbetet. Du tar ansvar, är punktlig och har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Du behöver ha truckkort med viss erfarenhet av truckkörning samt datavana då delar av arbetet sker i system. Tidigare erfarenhet av lagerarbete och orderplock är meriterande och gör att du snabbare kommer in i rollen.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort och körvana
• Datavana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftOm företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Eric Lundgren eric@firstpersonal.se Jobbnummer
9473271