Lagerpersonal sökes i Jönköping!
Social attitude AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Jönköping
, Borås
, Växjö
, Linköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du slipper sitta still och istället får vara där det händer? Då kan detta vara din nästa grej!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Jönköping. Här är du med och ser till att varor hittar rätt väg - från hylla till paket och vidare ut till kund
Du behöver inte ha jobbat på lager tidigare. Har du arbetsvilja, bra energi och gillar att jta eget ansvar så kommer du snabbt in i det.
Det här väntar dig:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller tempot uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här hoppas vi från dig:
Att du är pålitlig och dyker upp redo att jobba
Att du trivs i ett jobb med tempo och variation
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att hitta nästa stjärna i Jönköping
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9786483