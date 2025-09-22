Lagermedarbetare på deltid
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter flera lagerarbetare på deltid till våra samarbetspartners i Stockholm.
Vi söker dig som kan hoppa in vid behov - exempelvis vid sjukfrånvaro eller semester. Därför är flexibilitet viktigt, och vi ser gärna att du redan har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, t ex studier.
Arbetsuppgifter:Som lagerarbetare kommer du främst att:
Köra motviktstruck, skjutstativ och ledstaplare
Plocka och packa ordrar
Hantera in- och utleveranser
Fyllning av material
Bidra till ordning och städning på lagret
Profil:
Vi söker en engagerad lagspelare som trivs i ett högt tempo och som alltid strävar efter kvalitet i arbetet. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. En positiv inställning och vilja att utvecklas värderas högt.
Krav: God fysisk form
Svenska i tal och skrift
Truckkort A + B med god truckvana
Körkort B
Tidigare erfarenheter av lager- och produktionsarbete
Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Plats: Stockholm
Start: Tillsättning sker löpande
Lön: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Sebastian Nordhagen sebastian@submitbemanning.se Jobbnummer
9520917