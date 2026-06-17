Familjehemssekreterare till Lerums kommun
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2026-06-17
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Vi söker nu en familjehemssekreterare och hoppas att du vill bli en av oss.
Hos oss kommer du få vara med och utveckla familjehemsvården och vara en viktig del av ett team som arbetar för en trygg och meningsfull vardag för våra placerade barn och unga. Vi skapar förutsättningar så att barnet får utvecklas utifrån barnets egna förmågor och resurser samt förbereds för att gå mot ett självständigt liv.
Som familjehemssekreterare hos oss blir du en del av en arbetsgrupp där delaktighet och samverkan står i fokus. Vi hjälps åt, kommer med idéer, driver utveckling och delar med oss av kunskap till varandra. Tillsammans strävar vi efter en arbetsplats där det finns tid och utrymme för reflektion, återhämtning och stöd från arbetsledning i det dagliga arbetet.
På enheten arbetar tre och en halv familjehemssekreterare, fyra barnsekreterare, tre familjerättssekreterare samt en socialsekreterare som rekryterar och handleder stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS. Vi har även utökat vår verksamhet med en skolsamordnare/specialpedagog som stöd i våra placerade barns skolgång. I arbetsledning är vi tre förste socialsekreterare samt en enhetschef.
Vi arbetar utifrån Signs of safetys och använder oss av Signs of safetys förhållningssätt och verktyg i vårt arbete med våra placerade barn, deras nätverk och familjehem. Vi arbetar för att stärka barnets känsla av tillhörighet och delaktighet och inkluderar dem, föräldrar och andra viktiga personer i planeringen av vården.Vi arbetar med att skapa trygga placeringar för barn i samhällsvård och vi strävar efter att ha alla våra familjehem och jourhem i egen regi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Du kommer att få individuell introduktion på arbetsplatsen samt en mentor under den tid du behöver; oavsett om du är ny eller erfaren i yrkesrollen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ingå i ett större nätverk där ni kan utbyta idéer och erfarenheter.
Dina främsta arbetsuppgifter är att ansvara för rekrytering och utredning av familjehem samt att ge regelbundet stöd och handledning till familjehemmen under deras uppdrag. I tjänsten ingår även att rekrytera, utreda och handleda kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Du kommer även få vara med vid utbildnings- och fortbildningstillfällen för våra familjehem.
Vi arbetar i team, familjehemssekreterare och barnsekreterare runt barnet och ni planerar tillsammans ert arbete med utgångspunkt i barnets behov och situation. Då det ofta finns flera aktörer runt barnet förväntas du kunna samarbeta och samverka med andra men även kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Utöver det dagliga stödet du får av förste socialsekreterare, får du tillsammans med gruppen regelbunden extern handledning.Kvalifikationer
Du ska ha socionomexamen eller motsvarande samt erfarenhet av familjehemsvård och/eller arbete med placerade barn och unga. Erfarenhet av utredning och handledning till familjehem är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap i Signs of safety. Du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och i skrift och ser metodutveckling som en viktig del i det dagliga arbetet. Du har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut, reflektera, driva processer framåt och omvärldsbevaka.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete, där du bidrar med idéer, tar ansvar och är drivande i utvecklingen av familjehemsvården. Du är prestigelös, flexibel och är inställd på att arbeta för allas delaktighet. Du är bra på att kommunicera och samarbeta med andra i en miljö där det stundtals kan vara ett högt tempo. Du behöver vara noggrann och stresstålig. Du är empatisk och vet vad ett gott bemötande innebär, både i möten med våra klienter och gentemot kollegor. Vi arbetar för att göra barnet delaktig i beslut som rör vården där barnets inställning och synpunkter särskilt beaktas.
Körkort är ett krav för tjänsten.Som medarbetare hos oss har du tillgång till friskvårdsbidrag, gratis kaffe och frukt och möjlighet att semesterväxla. Vi har årsarbetstid och du förväntas kunna ha en viss flexibilitet med arbetstider. Möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Viss kvällstid och resor förekommer i arbetet.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att lönestatistik för aktuell befattning är i 10e percentil 38 730 kr, median är 42 188 kr och 90e percentil är 47 730 kr. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Enhetschef
Annika Hallberg annika.hallberg@lerum.se 0302-52 23 73 Jobbnummer
9969109