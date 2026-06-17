Projektchef inom ombyggnation och lokalanpassning
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2026-06-17
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Den här rollen handlar om att få en stor projektverksamhet att fungera. Byggprojekten rör kontor, arbetsplatser och lokaler i förändring, från tidiga lokalfrågor och förstudier till genomförande och överlämning. Vi söker en trygg ledare som letar ett nästa steg hos en stor etablerad aktör med en omfattande nationell kundleverans.
Rollen
Som projektchef ansvarar du för att en större portfölj av ombyggnads-, lokal- och arbetsplatsprojekt drivs i mål enligt förväntningar på tid, ekonomi, kvalitet och kundnytta. Projektledarna driver projekten i vardagen. Din uppgift är att skapa förutsättningarna för att de lyckas: tydliga prioriteringar, fungerande struktur, rätt uppföljning, bra beslutsunderlag och kontroll på risker, tidplaner och ekonomi.
Projektvolymen är på cirka 200–300 MSEK, och projektorganisationen består av både egna resurser, inhyrda konsulter och specialister. Du blir en central punkt i projektleveransen och en viktig motpart i kunddialogen. Projektorganisationen har redan gjort en viktig resa. Nästa steg handlar om att skapa ännu bättre struktur, tydligare uppföljning och ett mer samlat arbetssätt.
För rätt person finns möjlighet att bli en avgörande kraft i ett av företagets viktigaste uppdrag.
Projektmiljön
Projekten kan innehålla:
Ombyggnationer av kontorsmiljöer.
Hyresgästanpassningar och lokalförändringar.
Förstudier inför nya eller förändrade lokaler.
Projektering och planering.
Arbetsmiljörelaterade åtgärder.
Möblering och förändring av arbetsplatser.
Underhålls- och förbättringsprojekt.
Samordning av externa konsulter och specialister.
Det är sällan helt linjärt. Ibland börjar det med att hitta rätt lokal. Därefter kommer frågorna: går det att göra det vi vill i lokalen, vad krävs, vilka beslut behövs, vilka risker finns och hur får vi ihop tidplan, budget, kundkrav, användarbehov och fastighetsägarens ramar?
Det är här rollen blir viktig.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att hålla ihop många parallella spår samtidigt. Vissa projekt är i tidig fas, andra i projektering och några i genomförande. Några går enligt plan, andra behöver styras om.
En stor del av rollen handlar om att skapa överblick, prioritera rätt och hjälpa projektledarna framåt när det blir otydligt, trångt eller tidspressat.
Du kommer bland annat att:
Stötta projektledare när projekt fastnar, växer eller ändrar riktning.
Skapa ordning i status, tidplaner, ekonomi, prognoser, fakturering och dokumentation.
Få konsulter, projektledare och specialister att arbeta åt samma håll.
Vara tydlig med förväntningar utan att tappa relationerna.
Fånga risker tidigt och agera innan de blir stora problem.
Säkerställa att beslutsunderlag håller rätt nivå.
Hantera en kundmiljö där kraven är höga och tempot ofta är snabbt.
Utveckla arbetssätt och struktur i en projektorganisation som fortsätter växa.
Vem vi söker
Det viktigaste är inte att du har haft exakt samma titel tidigare. Förutom att vi tror att du har en avslutad eftergymnasial utbildning i grunden söker vi dig som är:
En tydlig ledare som får med dig andra och kan vara ett trovärdigt stöd för andra projektledare.
Tillräckligt trygg inom byggprojekt för att kunna ställa rätt frågor, se risker och stötta projektledarna i vardagen.
Minst några år in i din karriär och kommer från en relevant bakgrund inom bygg, fastighet, projektledning eller en större projektintensiv organisation.
Bra på att sätta dig in i ekonomi, budgetarbete och resultatuppföljning.
En stark kommunikatör och kommunicerar mycket bra både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommersiella lokaler, kontorsprojekt, arbetsplatsutveckling, BAS-P/BAS-U, entreprenadjuridik eller större kundnära uppdrag.
Det här kräver en ledare som är mer praktisk än teoretisk. Du behöver kunna kliva in i detaljer när det behövs, men inte fastna där. Du behöver kunna skapa lugn i en grupp där vissa är juniora, andra mycket seniora och många inte är anställda i den egna organisationen. Du behöver kunna säga nej, prioritera och följa upp utan att relationerna låser sig.
Det är en roll för någon som gillar verkligheten i projekt: ändrade förutsättningar, många viljor, brist på information, korta deadlines och behovet av att ändå få saker i mål. Vi tror att du är prestigelös och gärna bidrar både operaativt och strategiskt. Du visar vägen och har lätt för att anpassa dig till olika miljöer samtidigt som du är trygg i ett högt tempo.
Övrig infoOmfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till ev uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
Om Friday
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9969108