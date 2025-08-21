Lagerarbete
2025-08-21
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
Visa alla jobb hos Ola Nesje Försäljnings AB i Lysekil
Är du självgående och har ett stort eget driv? Trivs du i en mindre organisation där du har chans att påverka din arbetsdag? Vi söker nu en lagerarbetare till vårt lager i Lysekil!Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av ett självständigt och varierat lagerarbete som är minst 18 år. Du kommer följa hela ordern från in- till utleverans, där moment som orderplock, packning/emballering, fraktbokning och ankomstkontroller är några delar av arbetet. Viktigt med goda kunskaper i svenska och engelska. Störst vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Meriterande (men inget krav)
Tidigare lagerjobb
Truckkörkort (A1-B4) och B-körkort
God datorvana med erfarenhet av Office 365, olika TA-, ERP- och WMS-system.
Vad vi kan erbjuda
Arbetstider: Dagtid (måndag till fredag)
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Anställningsform: Tidsbegränsad, 8 september till 31 januari.
Tillträde: 8 september / enligt överenskommelse
Placeringsort: Lysekil
Varierande lagerjobb
Stabilt och etablerat företag sedan 1981 som växerOm tjänsten
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd av oss på Ola Nesje AB.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansökan skickas till rekrytering@nesje.se
och märks med lager.
Frågor
Spontanbesök till vårt kontor och telefonsamtal undanbedes vänligt, frågor om tjänsten hänvisas till rekrytering@nesje.se
.
Om arbetsgivaren
Företaget startades 1981 med att sälja vimplar, dekaler och nyckelringar till butiker runt om i landet. Några år senare flyttades företag till den plats där de är beläget än idag. Företaget har vuxit mycket sen starten och levererar idag souvenirer och presenter till butiker i hela Sverige, Finland och Åland.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Mejl
E-post: rekrytering@nesje.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ola Nesje Försäljnings AB
(org.nr 556318-4620), https://nesjesouvenirer.se/
Hantverksvägen 11 (visa karta
)
453 38 LYSEKIL Arbetsplats
Nesje Försäljnings AB, Ola Jobbnummer
9468412