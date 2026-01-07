Lagerarbetare till Malmö
2026-01-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Borås
, Hultsfred
, Norrköping
, Huddinge
Tjänsten:
I rollen som lagerarbetare kommer du att sammanställa plockorders till kunder, lasta och lossa lastbilar, göra in och utleveranser och ansvara för att det sker i en systematisk ordning i enlighet med de rutiner som finns tillsammans med dina kollegor. Initialt kommer denna tjänst innebära framplock av coils till maskiner samt avemballering.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Truckkort samt truckvana krävs
• Dokumenterad erfarenhet av lagerarbete
• Traverskort är ett krav
• Systemkunnig, gärna i Pyramid
Vi erbjuder:
Du blir en del utav ett branschledande familjeägt företag med goda värdegrunder som hela tiden strävar mot att utvecklas och expandera i snabb takt. Vi arbetar i fräscha nya lokaler och har en god sammanhållning. Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor och attraktiva förmåner.
Ansökan och kontakt:
Då urvalsprocessen sker löpande rekommenderar vi dig att söka tjänsten snarast möjligt. Skicka ditt CV och ett personligt brev till roger.borg@areco.se
. Vid frågor ring Roger Borg på 0700 45 01 24.
Välkommen med din ansökan!
Kort om företaget
Areco Industry är ett framgångsrikt företag och en viktig leverantör av stålprodukter till främst den nordiska industrin, men levererar även till industrikunder i övriga Europa. Bolaget ingår i Areco-koncernen och består av tre försäljningsområden. Försäljning av coils från eget lager, försäljning av slittade band, och formatplåt från vårt eget stålservicecenter i Malmö, samt försäljning av specialstål, band, plåt, tråd, smide, gjutgods och rör.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
