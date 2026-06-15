Programansvarig till Siemens Energy i Finspång
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-15
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en programansvarig som vill arbeta nära ledning och verksamhet med analys, styrning och uppföljning av förbättringsinitiativ. Känns det som din nästa utmaning - läs mer och ansök nedan!
Om rollen
I rollen som programansvarig kommer du att stötta chefer och projektledare med beslutsunderlag, business case och uppföljning av resultat. Du ansvarar också för att säkerställa att besparingar dokumenteras och följs upp i relevanta system, samt att utveckla och förbättra arbetssätt inom portföljhantering. Rollen är både strategisk och operativ och ger dig möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och resultat.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Sätta mål för kostnadsreduktion och följa upp dessa tillsammans med ledningsgrupp och intressenter
Identifiera nya besparingsmöjligheter i samarbete med olika funktioner inom service
Vara behjälplig med att räkna på besparingar / business-case för förbättringar och projekt
Ta fram och kvalitetssäkra business case för projekt och förbättringsinitiativ
Stötta portföljhantering och säkerställa uppföljning i systemPubliceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och självgående med ett starkt driv att skapa resultat. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i en roll där du får samarbeta med olika delar av verksamheten samt presentera insikter och rekommendationer för ledningsgrupper.
Krav för tjänsten:
Högskoleutbildning inom exempelvis industriell ekonomi eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av att analysera och sammanställa data
God förståelse för ekonomiska begrepp och erfarenhet av att ta fram business case
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Evelina Karlsson.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
602 23 FINSPÅNG Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Evelina Karlsson evelina.karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9964860