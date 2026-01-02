Lagerarbetare till Bjuv
2026-01-02
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta extra som produktionsmedarbetare hos vår kund i Bjuv. Kunden arbetar med livsmedel och arbetet utförs i ett kyllager på +4 grader. Vi erbjuder dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, studier, eget företag) att bli en del av vår arbetsstyrka några dagar i veckan.
Arbetstiderna är dagtid måndag-tisdag samt torsdag-lördag klockan 06:00-15:00 och 09:00-18:00.
Anställningen är på Logent Bemanning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Packa matkassar med hjälp av systemet pick by light
Behandla leveranser och lager
Utföra generellt lagerarbete
Vad söker vi?
Du är tillgänglig 2-3 dagar per vecka
Flexibel och kan komma in till arbetet med kort varsel
Du är positiv och har en god arbetsmoral
Ordningsam och håller tiderPubliceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Behärska svenska och/eller engelska i tal och skrift
B körkort och tillgång till bil
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, eget företag, studier)
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö med bra team
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Utvecklingsmöjligheter internt
Intresserad av tjänsten?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snabbt som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ta chansen och ansök till ditt nästa jobb hos oss på Logent, vi ser fram emot din ansökan!
