Lagerarbetare till Bjuv

Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Helsingborg
2026-01-02


Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta extra som produktionsmedarbetare hos vår kund i Bjuv. Kunden arbetar med livsmedel och arbetet utförs i ett kyllager på +4 grader. Vi erbjuder dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, studier, eget företag) att bli en del av vår arbetsstyrka några dagar i veckan.
Arbetstiderna är dagtid måndag-tisdag samt torsdag-lördag klockan 06:00-15:00 och 09:00-18:00.
Anställningen är på Logent Bemanning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Packa matkassar med hjälp av systemet pick by light

Behandla leveranser och lager

Utföra generellt lagerarbete

Vad söker vi?

Du är tillgänglig 2-3 dagar per vecka

Flexibel och kan komma in till arbetet med kort varsel

Du är positiv och har en god arbetsmoral

Ordningsam och håller tider

2026-01-02

Kvalifikationer
Behärska svenska och/eller engelska i tal och skrift

B körkort och tillgång till bil

Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (annat arbete, eget företag, studier)

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö med bra team

Lön och villkor enligt kollektivavtal

Utvecklingsmöjligheter internt

Intresserad av tjänsten?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snabbt som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ta chansen och ansök till ditt nästa jobb hos oss på Logent, vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6476977-1771754".

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Kristinetorpsvägen 30 (visa karta)
267 90  BJUV

Arbetsplats
Logent

