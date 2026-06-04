Lagerarbetare (Krav: Flytande Mandarin)
Easy Asia Trading Aktiebolag / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Easy Asia Trading Aktiebolag i Malmö Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker en lagerarbetare med god kunskap om asiatiska livsmedel för att stärka vårt team. Rollen omfattar ansvar för in- och utleveranser av asiatiska matvaror samt daglig kontakt med våra leverantörer i Kina.
Eftersom en stor del av arbetet innebär kommunikation med kinesiska leverantörer och samordning av internationella transporter är det ett absolut krav att du talar, läser och skriver flytande mandarin.Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande och utgående leveranser av asiatiska livsmedel.
Mottagning, kontroll och registrering av varor.
Orderplockning, packning och lagerhantering.
Inventering och kvalitetskontroll av produkter.
Daglig kontakt med leverantörer i Kina på mandarin.
Koordinering och uppföljning av internationella transporter och leveranser.
Hantering av fraktdokument, tullrelaterade handlingar och leveransadministration.
Säkerställa att lager- och logistikprocesser fungerar effektivt och korrekt.Kvalifikationer
Obligatoriska krav
Flytande kunskaper i mandarin (tal, skrift och läsförståelse).
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete, logistik eller transportkoordinering.
Dokumenterad erfarenhet och god kännedom om asiatiska livsmedel och produkter.
Erfarenhet av att kommunicera med leverantörer och hantera inköps- eller logistikrelaterade frågor.
God datorvana.
Meriterande
Truckkort.
Erfarenhet av import och internationell logistik.
Erfarenhet av arbete inom livsmedelsbranschen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann och strukturerad.
Ansvarstagande och självgående.
Serviceinriktad och kommunikativ.
Lösningsorienterad och van att arbeta i ett högt tempo.
Intresserad av asiatisk matkultur och livsmedelsprodukter.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst i ett växande företag.
Möjlighet att arbeta nära internationella leverantörer och logistikflöden.
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till [e-postadress]. Märk ansökan med "Lagerarbetare / Logistikkoordinator – Mandarin".
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@easyasia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Easy Asia Trading Aktiebolag
(org.nr 556447-9383)
Knivgatan 6 (visa karta
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212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Easy Asia Trading AB Jobbnummer
9948976