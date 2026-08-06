Fjärrbilsförare/Lots
EMS Transport & Logistik AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-08-06
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Vi söker Chaufför/lots med schemalagda körningar Helsingborg – Norrköping. Lotsning av fjärrbilar. Lastning av frukt och grönt i Helsingborg. Dagtid för lotsar. Tjänsten kan komma att tillsättas snarast före ansökningstidens utgång.Publiceringsdatum2026-08-06Bakgrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är van att arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet som chaufför och att du trivs i rollen.
Du är en person som tycker om att ta ett stort ansvar och som alltid strävar efter att leverera i tid, effektivt och säkert och med god kvalitet!
Vi söker personal med servicekänsla, ordningssinne, noggrannhet och en positiv inställning.Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB yrkesförarbevis
ADR
Truckkort
Digitalt färdskrivarkort
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kyl-och frystransporter.
Vi är ett modernt transportföretag som är anslutna till DSV och vår specialitet är kyl- och frystransporter. Vi kör dagligen mellan Norrland och Skåne via Östergötland.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
För mer information 0660-10870
Ansökan skickas till: info@emsakeri.com
Märk: Chaufför Helsingborg
(Heltid/Tillsvidareanställning med 6 mån Provanställning) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: ehs@emsakeri.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMS Transport & Logistik AB
(org.nr 556632-2250)
252 78 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ems Transport & Logistik AB Jobbnummer
10023803