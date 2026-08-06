Administratör inom ekonomi eller registratur
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-08-06
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Vi söker en administratör inom ekonomi och en administratör till registraturen inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå kommun. Hos oss får du arbeta med viktiga uppdrag i den kommunala verksamheten tillsammans med en arbetsgrupp med varm gemenskap och stort ansvarstagande för sitt eget arbete och verksamheten som helhet. Inom registratur och ekonomiadministration bidrar du till ordning, rättssäkerhet, förtroende och ett stabilt stöd till hela förvaltningen. Det är ett meningsfullt arbete där din struktur, noggrannhet och service bidrar till att både kollegor, verksamhet, Luleåbor och besökare trivs, väljer att stanna eller flytta hit.
Båda tjänsterna är vikariat, både heltid och deltid kan vara aktuellt. Inom Kultur- och fritidsförvaltningens avdelning för Stöd och utveckling arbetar vi i en kreativ och inkluderande miljö där samarbete och engagemang står i centrum för att skapa ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. På enheten dessa två tjänster tillhör arbetar ungefär 25 personer. Vi är placerade i Kulturens hus och för vårt breda uppdrag arbetar bland annat administratörer, kommunikatörer, utvecklare, projektledare och controller.
Välkommen till en inspirerande arbetsmiljö i hjärtat av Luleå!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt. För båda tjänsterna innebär det att vara en kontaktpunkt och ge stöd till kollegor inom förvaltningen i olika administrativa frågor och arbetet sker i huvudsak fysiskt på plats i Kulturens hus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Administratör inom ekonomi:
• Fakturahantering: granskning, kontering och administration av leverantörsfakturor för att säkerställa korrekta och effektiva betalningsprocesser
• Inköpsadministration: vara förvaltningens stöd gällande riktlinjer för inköp och göra beställningar utifrån gällande avtal
Administratör till Registraturen:
• Hantering av handlingar: ta emot, registrera och lämna ut handlingar enligt gällande regelverk med fokus på kvalitet, noggrannhet och rättssäkerhet
• Arkivering och diarieföring: strukturera, registrera och arkivera dokument enligt lagstiftning och våra interna riktlinjer för att upprätthålla en tydlig och säker dokumenthantering
• Hantera GDPR-frågor: säkerställa att personuppgifter hanteras korrekt och att verksamheten följer dataskyddsförordningen (GDPR).
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en omväxlande roll där din struktur, noggrannhet och servicekänsla bidrar till verksamhetens framgång.
Önskat tillträde till båda tjänsterna är så fort som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• lägst gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi eller registratorutbildning. Alternativt har du annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• några års erfarenhet från arbete inom registratur eller fakturahantering
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation
• praktisk erfarenhet av att omsätta GDPR i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen som administratör krävs det att du är strukturerad, självgående, noggrann och har förmåga att planera, prioritera och hålla deadlines. Du arbetar metodiskt, följer riktlinjer och kan analysera information. Du trivs i en stödjande roll, är serviceinriktad och samarbetsorienterad och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att bemöta kollegor, chefer och externa kontakter på ett professionellt och förtroendeskapande sätt. Vi söker dig som med kort introduktion kan utföra ditt uppdrag.
Vänligen besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV när du söker tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338070". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
971 85 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jenny Segerström jenny.segerstrom@lulea.se Jobbnummer
10023813