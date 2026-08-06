Group Head of Learning & Development
Coromatic AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-08-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coromatic AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du vara med och hålla samhället igång?
På Coromatic arbetar vi med lösningar som säkerställer att verksamhetskritiska funktioner fungerar dygnet runt, från datacenter och sjukhus till industri och offentlig verksamhet. Nu söker vi en som Group Head of Learning & Development vill vara med och utveckla våra medarbetare, stärka våra ledare och skapa framtidens lärandeorganisation.
Din påverkan börjar här
Som Group Head of Learning & Development hos oss blir du en central del av vårt HR-team med ansvar för att bygga, utveckla och driva Coromatics arbete inom lärande, kompetensutveckling och ledarskap på koncernnivå. Du säkerställer att organisationen har rätt kompetenser för att möta framtidens behov.
Rollen erbjuder en unik möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med stort operativt ansvar i en organisation på en spännande tillväxtresa.
Du arbetar nära chefer, HR och ämnesexperter i hela koncernen för att utveckla en modern och affärsnära lärandekultur samt skapa enhetliga och effektiva arbetssätt inom Learning & Development. I rollen har du även stöd av en administrativ resurs på deltid. Du rapporterar till Chief Human Resource Officer.
Om rollen
Som Group Head of Learning & Development kommer du att:
Driva och utveckla Coromatics Learning & Development-funktion och strategi för lärande och kompetensutveckling.
Ansvara för Coromatic Academy och utbildningsinsatser inom affärskritiska kompetensområden.
Identifiera kompetensbehov tillsammans med chefer, HR och ämnesexperter samt omsätta dem i relevanta utvecklingsinsatser.
Ansvara för och vidareutveckla Coromatics ledarskapsutveckling och ledarskapsramverk.
Utveckla och driva koncernens onboardingprocess.
Förvalta och utveckla lärplattformar och digitala lärandelösningar.
Säkerställa genomförande och uppföljning av koncernens complianceutbildningar.
Följa upp resultat och driva förbättringar inom Learning & Development.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för lärande, utveckling och att skapa långsiktig affärsnytta genom människor. Du är prestigelös och trivs i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med operativt genomförande. Genom nära samarbete med verksamheten driver du utveckling och skapar resultat.
Du är strukturerad, drivande och nyfiken med en stark förmåga att skapa goda samarbeten. Samtidigt har du integritet och mod att utmana när det behövs.
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande.
Cirka 3–5 års erfarenhet inom Learning & Development, Talent Development eller liknande område.
Erfarenhet av att bygga upp och utveckla Learning & Development-funktioner, processer och arbetssätt.
Erfarenhet av ledarskapsutveckling, interna utbildningsprogram och/eller företagsakademier.
God förmåga att skapa struktur, driva utvecklingsinitiativ och omsätta idéer till resultat.Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från FMCG eller annan tillväxtorienterad verksamhet samt erfarenhet från, eller god förståelse för, teknikdrivna organisationer.
Erfarenhet från branscher där regelefterlevnad (compliance), hälsa och säkerhet är en viktig del av verksamheten.
Erfarenhet av arbete med digitala lärplattformar och moderna lärandelösningar.
Därför ska du välja oss på Coromatic
Du blir en del av ett företag med en tydlig samhällsviktig funktion där det du gör varje dag faktiskt spelar roll. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa långsiktigt värde för både medarbetare och verksamhet.
Som en del av vårt ansvar inom totalförsvaret kan tjänsten komma att krigsplaceras. Detta innebär att du vid höjd beredskap eller krig kommer att kallas in för att upprätthålla Coromatics samhällsviktiga verksamhet kopplad till din befattning. För vissa tjänster kan även bakgrundskontroll komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
Låter det som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan senast 2026-08-28.
Urval och intervjuer genomförs efter sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig Talent Acquisition Specialist, Anna Beltrami på anna.beltrami@coromatic.se
Om Coromatic
Coromatic säkerställer kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation 24/7 genom att utveckla, serva och driva robusta infrastrukturlösningar för datacenter och reservkraft. Med hållbarhet, säkerhet och innovation i fokus hjälper vi några av Nordens mest samhällskritiska verksamheter att fungera, varje dag, året runt.
Vi är över 800 medarbetare på 21 kontor och servicecenter i Norden och sedan 2019 en del av E.ON-koncernen. Tillsammans skapar vi lösningar som gör samhället mer motståndskraftigt, hållbart och framtidssäkrat.
Vill du göra skillnad på riktigt? Då vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
(org.nr 556578-6414)
Flygplatsinfarten 2 (visa karta
)
168 67 BROMMA Kontakt
Rekryterare
Anna Beltrami anna.beltrami@coromatic.se Jobbnummer
10023809