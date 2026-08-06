Forskare i ultrasnabb optik och attosekundfysik
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2026-08-06
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, har en stab på ungefär 50 forskare inklusive gästforskare och doktorander. Forskningen vid avdelningen baseras främst på användningen av avancerade laserkällor, allt från diodlasrar till terawattlasrar vid Högeffektlaserlaboratoriet. Forskningsområdena inkluderar växelverkan mellan intensiva laserfält och materia, attosekundvetenskap, kvantinformation, fasta-tillståndets röntgenspektroskopi, lasertillämpningar inom medicin och biologi, samt industriella applikationer. Den utannonserade tjänsten är knuten till gruppen Attosecond Physics och mer specifikt till ett team som arbetar med utveckling inom ultrasnabb optic och genereringen av attosekundspulser.
Mer information finns på www.attolund.se.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Anställningen föreslås kring följande projekt:
Manipulering och karakterisering av ultrakorta laserpulser för övertonsgenering och dess tillämpningarna.
Projektet fokuserar på att generera ultrakorta laserpulser, exempelvis med hjälp av ikke-linjära tekniker för efterkompression av pulser, deras detaljerade karakterisering i de tidsmässiga och rumsligt-tidsmässiga domänerna samt deras manipulation i rum och tid, med målet att utveckla nya metoder för att styra genereringen av högre ordningens harmoniska och tillämpningar av attosekundspulser.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Drift och utveckling av femtosekundlasersystem
Utveckling av pulskarateriseringsmetoder
Avancerad icke-linjär optik
Generering av attosekundpulser
Potentiellt samarbete med industriella partner
Utforskning av tillämpningar för de utvecklade källorna
Arbetsuppgifter inkluderar även handledning av examensarbetare och doktorander.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen,inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.
Krav för anställningen är:
avlagd doktorsexamen i fysik
mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
teoretisk och praktisk erfarenhet inom ultrasnabb optik och icke-linjär optik
Meriterande för anställningen är:
Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Följande utgör grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
Erfarenhet inom pulskarakterisering
Praktisk erfarenhet av femtosekundlasrar och/eller övertonsgenerering i gaser
Jobbar bra i grupp
Erfarenhet av undervisning
Andra färdigheter, t.ex, programmering av instrument, data-analys, vakuumteknologi, optiskt och mekanisk design
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen som forskare är en särskild visstidsanställning på 100 % under perioden 2026-11-01 tom 2027-10-31. Forskare omfattas av "lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare". Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan skaskrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)"
Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Professorsgatan 1 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
10023791