Senior Projektledare inom HR-digitalisering
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-08-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt initiativ där en större organisation vill forma framtidens digitala stöd för rekrytering och employer branding. Målet är att skapa en modern, användarvänlig och datadriven rekryteringsprocess med starkt stöd av AI, samtidigt som kandidatupplevelsen och arbetsgivarvarumärket utvecklas vidare.
Här får du ta ett helhetsgrepp över en resa som spänner från förstudie och behovsanalys till leverantörsutvärdering och möjlig implementation av en ny lösning. Du arbetar i en miljö där HR, verksamhet och IT behöver mötas i tydliga vägval, smarta integrationer och hållbara beslut. Rollen passar dig som gillar att kombinera strategi, struktur och genomförande i ett område med tydlig verksamhetspåverkan.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur framtidens rekryteringsprocess och digitala kandidatupplevelse ska fungera i praktiken.
ArbetsuppgifterDu leder förstudien från start till rekommendation och skapar en tydlig struktur för arbetet.
Du samlar in, prioriterar och analyserar behov från HR, verksamhet och IT.
Du tar fram kravbild och målarkitektur, inklusive integrationsbehov mellan berörda system.
Du driver urval och utvärdering av leverantörer inom exempelvis ATS, CRM och CMS.
Du säkerställer att lösningsförslaget möter behov kopplade till kandidatupplevelse, chefsstöd, datadriven uppföljning och AI-stöd i rekryteringsprocessen.
Du leder dialoger med intressenter och skapar beslutsunderlag som gör det lätt att ta nästa steg.
Du bidrar vid en eventuell implementation av ny lösning och hjälper organisationen att gå från analys till genomförande.
KravDu har erfarenhet som projektledare inom IT/HR-digitalisering med fokus på rekrytering och employer branding.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda förstudier och ta fram beslutsunderlag.
Du har erfarenhet av att driva upphandling eller leverantörsutvärdering.
Du har erfarenhet av att leda implementation av affärskritiska system.
Du har erfarenhet av rekryteringssystem (ATS) och/eller Talent CRM, gärna med AI-funktionalitet för exempelvis urval, matchning, automation och content.
Du har erfarenhet av komplexa systemintegrationer.
Du är van att arbeta i gränslandet mellan HR och IT.
MeriterandeErfarenhet av employer branding och karriärsidor i CMS.
Erfarenhet från större organisationer med flera bolag eller verksamheter.
Erfarenhet av Workday eller liknande HCM-plattform.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8176127-2133129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
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169 68 SOLNA Jobbnummer
10023810