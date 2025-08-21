Lagerarbetare
2025-08-21
NT Traiding AB är ett företag som jobbar med inköp och försäljning av begagnade bilar och reservdelar till begagnade bilar. Företaget är belägen i Norrtälje och söker en medarbetare till lagret.
Vi söker dig som kan reservdelar av bilar och har jobbat med liknande arbete. Du behöver inte vara proffs i det utan ska ha lite erfarenhet om yrket eftersom vi ska lära dig detaljerna som hör hemma i vår verksamhet.
Ditt jobb har inte kontakt med kunder utan enbart med arbetsledaren och reservdelarna.
Du är en person som är lätt att jobba med och har det lätt att samarbeta och smälter snabbt i gruppen. Du är initiativtagare och kan jobba självständigt utan att behöva någons hjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: nt.trading.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nt Trading AB
UPPLANDS VÄSBY
