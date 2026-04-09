Lager- och tältmontör
Kombi konsult Norrland AB / Lagerjobb / Timrå
2026-04-09
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kombi konsult Norrland AB i Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi söker nu för kunds räkning 1-2 drivna personer till vårt team för ett varierande och fysiskt arbete inom lager och tältmontage.
Om tjänsten Arbetet innebär en kombination av:
Lagerarbete
Packning av tält och material
Montering och rivning av tält
Uppbyggnad av lagerhallar
Tjänsten är omväxlande och tempot kan stundtals vara högt, särskilt under högsäsong. Resor kan förekomma och arbetet sker ofta utomhus - i alla typer av väder.
Vi söker dig som:
Är positiv, social och är en lagspelare
Trivs med fysiskt arbete och inte är rädd för att ta i
Är flexibel och lösningsorienterad
Gillar logistik och struktur
Klarar av snabba förändringar och kan fatta beslut i stunden
B-körkort
Meriterande:
BE-körkort
C-körkort
Vi erbjuder: Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom praktiskt arbete och logistik. Ingen erfarenhet krävs, vi lär upp på plats!
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537961-1937552". Arbetsgivare Kombi konsult Norrland AB
(org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.teamtailor.com
Universitetsallén 32
)
852 34 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort.
Kombikonsult Jobbnummer
9845356