Lager- och logistikassistent sommarjobb
2026-03-21
Under sommaren har vi ett ökat behov av stöd i verksamheten, och därför söker vi en ersättare för sommarperioden som kan täcka upp och bidra till att upprätthålla en hög servicenivå.
Din roll som Lager- och logistikassistent innebär att stödja företagets dagliga lager- och logistikverksamhet. I denna tjänst ansvarar du för ett korrekt flöde av varor och dokumentation samt samarbete med andra avdelningar. Syftet med rollen är att säkerställa en effektiv lagerdrift och att leveranser genomförs i tid.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta:
1. Mottagning och utlämning av varor:
Hantering av inkommande och utgående leveranser.
Kontroll av varor mot dokumentation (antal och kvalitet).
Inlagring av varor enligt fastställda rutiner.
2. Orderplock:
Förbereda varor för leverans enligt kundorder.
Säkerställa korrekt märkning och säker emballering av försändelser.
3. Hantering av lagerdokumentation:
Utfärdande av lagerdokument (in- och utleveranser, interna förflyttningar, rapporter).
Registrering av data i lagerhanteringssystemet.
4. Samarbete med logistik- och transportavdelningar:
Samordning av leveranser med kurirföretag och transportleverantörer.
Spårning av försändelser och hantering av leveransrelaterade problem.
5. Kundkontakt avseende leveranssamordning:
Planering av leveransdatum och leveransvillkor med kunder.
Kommunikation kring eventuella ändringar, förseningar eller frågor gällande orderhantering.
6. Lagerkontroll:
Övervakning av lagernivåer och rapportering av brister.
7. Upprätthålla ordning och säkerhet i lagret:
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter samt lagerstandarder.
Säkerställa att lagret är rent och säkert samt att utrustningen fungerar korrekt.
Vi vill att du har:
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med stora datamängder
God kunskap i ERP/MRP-system
Mycket goda kunskaper i Excel
Kunskap inom lageroptimering
Mycket god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
Truckkort (fullständigt körtillstånd för truck, kat. A och B)
Arbete är på plats i Åkersberga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Via e-mail
E-post: agata@naturell.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturell AB
(org.nr 556219-3580)
Sågvägen 39 (visa karta
)
184 40 ÅKERSBERGA Jobbnummer
