Laboratorietekniker
2026-02-17
Zoologiska institutionen är en av de äldsta institutionerna vid Stockholms universitet och har en lång historia av grundläggande och tillämpad djurforskning, från leddjur till stora däggdjur.
Institutionen utgör en dynamisk forskningsmiljö och består av cirka 80 medarbetare, inklusive professorer, forskare, doktorander och administrativ personal. Det finns flera forskargrupper som arbetar med evolution och beteende, samt populationsgenetik och evolutionär genomik..
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/zoologi/.
Vi söker en laboratorietekniker som skall vara verksam i gemensamma laboratorier inom forskning på tropiska fiskar med finansiellt stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och European Research Council (ERC). I arbetsuppgifterna ingår tekniskt stöd vid det laborativa arbetet i forskningsprojekten, ansvar för det dagliga arbetet i laboratorierna samt ansvar för allmän säkerhet på laboratorierna. Stöd till pågående projekt inkluderar koordinering av laborativt arbete och djurskötsel, praktisk djurskötsel, upprätthållande av selektionslinjer på guppy (Poecilia reticulata) samt utbildning av studenter och nya medarbetare på laboratorierna.Kvalifikationer
Masterutbildning i biologi eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av laborativt arbete på fisk och sådan laboratorieskötsel är ett krav. Du ska ha dokumenterade erfarenheter av laborativa metoder inom, samt skötsel av fisklaboratorier. Du ska ha god samarbetsförmåga, organisationsförmåga, och kunna ta egna initiativ. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. I rekryteringen kommer vi att ta stor hänsyn till dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till sex månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde så snart som möjligt.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Niclas Kolm, tfn 0730-98 08 09, mailto:niclas.kolm@zoologi.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
