Labbtekniker till Uddevalla
2025-12-18
Vi söker dig som vill arbeta nära praktisk provtagning med noggrant laboratoriearbete. Du kommer att bidra med viktiga analyser av vattenrening i en roll som förenar samhällsnytta med teknisk expertis.
OM TJÄNSTEN
Som labbtekniker hos vår kund kommer du att spela en viktig roll i laboratoriearbetet med fokus på analys, provtagning och resultatbearbetning för att värna om vår miljö. Du ansvarar för att hämta vattenprover, hantera beställningsorder och sköta underhåll av mätutrustning ute i verksamheten. Vi söker dig som är noggrann, kommunikativ och trivs med att arbeta nära både drifttekniker och ingenjörer i en trygg och stabil miljö. Uppdraget är initialt på 1 år med goda chanser till förlängning för rätt person.
Du erbjuds
• En betydelsefull roll inom en samhällsviktig bransch där ditt dagliga arbete direkt bidrar till att värna om miljön och våra gemensamma vattenresurser
• En spännande och tekniskt avancerad arbetsplats där du ges utrymme att växa i din yrkesroll och utveckla din kompetens inom analys och labbtänk.
Dina arbetsuppgifter
• Praktisk provtagning och instrumentvård
• Resultatutvärdering och trendanalys
• Logistik och provhantering
• Samarbete och teknisk dialog med övriga i teamen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad utbildning i relevant område, exempelvis kemi, maskin eller annat som vi bedömer likvärdigt.
• Har minst 1 års erfarenhet av labbarbete, inklusive labbanalys
• Har goda kunskaper av att se trender/avvikelser och kommunicera dessa
• Har god datorvana
• Obehindrade kunskaper i svenska, i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
