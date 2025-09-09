Kyrkvaktmästare 100%
Vi söker kyrkvaktmästare 100%
Sävare församling söker en ny kyrkvaktmästare till vårt arbetslag!
Sävare församling söker en kyrkvaktmästare på 100 % för tillsvidareanställning.
Vi söker dig som vill bidra till att våra kyrkogårdar blir välskötta och trivsamma platser. Hos oss får du ett varierat arbete där dina gröna kunskaper kommer till användning. Sköter begravningsverksamheten, utför lokalvård och fastighetsservice i kyrkor och församlingshem, samt servar församlingsverksamheten.
Du kommer både självständigt, och tillsammans med ditt team att lösa förekommande arbetsuppgifter och problem som dyker upp.
Helgarbete ingår i samband med gudstjänster och förrättningar.
Arbetsuppgifter
Allsidig skötsel av kyrkogårdens grönområden såsom gräsklippning, häckklippning, grästrimning, plantering, gravskötsel, ogräsrensning, vattning, gravgrävning, städning och snöröjning. Förbereda kyrkorummet för begravning, dop, vigslar och gudstjänst. I tjänsten ingår också att visa gravplatser och då kunna möta människor i sorg på ett vänligt och värdigt sätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en trädgårdsutbildning eller erfarenhet av arbete på kyrkogård, park eller inom ett liknande område. Eftersom arbetet sker utomhus i alla väderförhållanden krävs fysiks styrka, det ingår en del tunga lyft i arbetet. Som person är du självständig, flexibel och har lätt för att ta egna initiativ, du ska kunna arbeta självständigt såväl som team. Vara serviceinriktad och empatisk i möten med besökare och anhöriga. Vi ser gärna att du är nyfiken och vill utveckla dina kunskaper inom yrkesområdet, både praktiskt och teoretiskt. Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans tro och värderingar. Manuellt B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav samt att behärska svenskt tal och skrift.
Upplysning om tjänsten lämnas av:
Kyrkogårdschef Susanne Berglund Tel, 072 213 48 58
Kyrkoherde Katarina Björklund Tel, 073-082 40 58
Din ansökan med personligt brev och CV, skickar du till
e-post: savare.forsamling@svenskakyrkan.se
eller postadress.
Sävare församling
Sävare församlingshem 1
531 91 VINNINGA
Sista dag att ansöka är 31 oktober
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi behandlar ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: savare.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävare församling
(org.nr 252002-9907), http://www.svenskakyrkan.se/savare
531 91 VINNINGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sävare Kyrka Kyrkogård Församlingshe Jobbnummer
