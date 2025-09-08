Kvalitetstrateg
Svalövs Kommun, Social / Organisationsutvecklarjobb / Svalöv Visa alla organisationsutvecklarjobb i Svalöv
2025-09-08
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs Kommun, Social i Svalöv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Som kvalitetsstrateg arbetar du i staben inom social sektor en stödfunktion där vi kombinerar specialistkompetens med helhetssyn och driv. Vi stöttar hela sektorn i att utveckla struktur, kvalitet och arbetsformer, och vi gör det tillsammans.
Du blir en del av ett sammanhang där vi bryr oss om kvalitet, om våra brukare och om varandra. Hos oss får du både eget ansvar och möjligheten att påverka utvecklingen i en sektor som gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som kvalitetsstrateg blir du en nyckelspelare i utvecklingen av sektorns kvalitetsarbete. Här får du ett uppdrag som spänner över hela fältet, från att driva det operativa arbetet framåt till att forma de långsiktiga strategierna. Du arbetar både med analyser, uppföljning och utveckling samt leder projekt som gör verklig skillnad för verksamheten. Du får också det samordnade ansvaret för sektorns målarbete och för att säkerställa att kvalitetsarbetet blir både systematiskt och framåtriktat.
I en politiskt styrd organisation är du en viktig länk mellan profession och politik. Du får en central roll i att ta fram kvalificerade beslutsunderlag, följa upp uppdrag och presentera dina analyser på nämndsammanträden. Här blir din förmåga att uttrycka dig klart och engagerande, både i tal och skrift, en avgörande framgångsfaktor.
Detta är en roll för dig som vill kombinera strategiskt tänkande med praktisk handling, och som motiveras av att bidra till ett kvalitetsarbete som gör skillnad både för verksamheten och för de människor vi finns till för.
Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och tryggt stå för dina bedömningar. Du fattar välgrundade beslut och kan motivera dina slutsatser på ett sätt som både är professionellt och lätt att förståKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet av utredning och utvecklingsarbete. Du har god kunskap om socialtjänstlagen och SOSFS 2011:9 (socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete) och är van att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Som person är du analytisk och noggrann men också samarbetsinriktad och bra på att skapa förtroende. Det är en meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet och arbete i en politiskt styrd organisation.
Vi tror att du är en person som får saker att hända och som trivs med att driva utveckling framåt. Du är kommunikativ och pedagogisk, strukturerad och processorienterad, och du kombinerar strategiskt tänkande med en vilja att kavla upp ärmarna när det behövs. Framför allt är du en lagspelare med ett genuint engagemang för lärande och utveckling. För oss är inte bara din kompetens viktig vi lägger också stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276602-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, Social Kontakt
Stabschef
Negar Sohrabi Jahromi negar.sohrabijahromi@svalov.se 0418-475049 Jobbnummer
9497038