Kvalitetstekniker
Vi söker nu en kvalitetstekniker till spännande uppdrag på Arcos Hydraulik i Sävsjö!Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Arcos Hydraulik är ett ledande företag inom hydrauliklösningar med lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för industrin. Företaget befinner sig i en expansiv fas och arbetar med projekt både nationellt och internationellt. Hos Arcos Hydraulik blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, precision och kontinuerlig utveckling står i fokus.Om tjänsten
Som kvalitetstekniker hos Arcos Hydraulik får du en central roll i företagets produktion och projekt. Du ansvarar för att säkerställa kvaliteten i alla led, från mottagning av komponenter till färdig produkt. I din roll utför du kalibrering enligt rutin, genomför ankomstkontroller, samt stödjer organisationen vid både interna och externa avvikelser från kunder och leverantörer. Du deltar i rotorsaksanalyser, erbjuder support till produktionen och säkerställer att slutkontroller på färdiga produkter genomförs på ett noggrant sätt.
Du är även involverad i klassningsfrågor och ansvarar för att åtgärda och kommunicera problem, risker eller hinder till närmaste chef. På uppdrag av produktionsledare eller närmaste chef utför du även övriga arbetsuppgifter som faller inom ditt kompetens- och ansvarsområde. Genom hela processen säkerställer du att företagets rutiner för kvalitets- och miljöarbete följs och utvecklas, vilket gör dig till en nyckelperson i Arcos Hydrauliks strävan efter högsta kvalitet.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av kvalitetssäkring, kontroller och dokumentation inom industri, gärna hydraulik.
Kunskap om standarder och regelverk, exempelvis ISO.
Gymnasie- eller teknisk utbildning, alternativt motsvarande kunskaper från arbetslivet.
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat.
Erfarenhet av att arbeta med CNC-maskiner och produktionsnära arbete är mycket meriterande.
God samarbetsförmåga och vana att kommunicera med olika delar av organisationen.
Förmåga att stötta produktion och organisation vid avvikelser, rotorsaksanalyser och klassningsfrågor.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Arcos Hydraulik med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Hantverkaregatan 7 (visa karta
)
576 35 SÄVSJÖ Arbetsplats
Arcos Hydraulik
9849423