Kvalitetstekniker
2025-11-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vill du jobba med hela världen men samtidigt ha en trygg samhörighet i ett härligt team med andra specialister där alla bidrar med värdefull kompetens, erfarenhet och glädje?
Vi söker nu för kunds räkning en kvalitetstekniker som vill vara med på en spännande resa inom försvarsindustrin. Som Kvalitetstekniker får du möjlighet att arbeta mycket självständigt inom ansvarsområdet. Du kommer ha många kontaktytor, främst med leverantörer i Sverige och Europa.
Som Kvalitetstekniker kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa att leverantörer uppfyller högt ställda krav på kvalitet. Du kommer att arbeta nära både interna och externa parter för att utreda kvalitetsavvikelser, driva förbättringsarbete och följa upp åtgärder. Du samarbetar också internt med engineering, inköp, SQM och produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Utredningar av kvalitetsproblem och avvikelser i leverantörsledet
Applicera tillfälliga åtgärder
Leda och följa upp 8D-utredningar eller liknande strukturerade problemlösningsmetoder
Besluta åtgärder för korrigeringar
Driva leverantörer att genomföra rotorsaksutredningar
Samverka med inköp, produktion och teknik för att säkerställa rätt kvalitet
Dokumentera och rapportera kvalitetsstatus
Delta i förbättringsarbete
Tjänsten omfattar också blixtutredningar när en större avvikelse har uppstått. Det innebär bland annat att tillsammans med en utredningsgrupp samla ihop fakta, begära och utvärdera kvalitets och avvikelserapporter från leverantörer och kontrollera lager för att snabbt kunna åtgärda problemet och hitta en passande åtgärd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom kvalitetssäkring, kvalitetskontroll eller liknande
Har minst 3 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri, gärna försvar eller annan reglerad bransch
Är strukturerad, analytisk och har god problemlösningsförmåga
Har god kunskap om 8D-metodik eller liknande verktyg för rotorsaksanalys
Kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta
Meriterande: Erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Svenskt medborgaskap är ett krav för den här tjänsten.
Ytterligare information
Utöver spännande uppdrag och fantastiska kollegor erbjuder AFRY:
Trygg anställning, kollektivtal och konkurrenskraftiga löner
En generös kandidatportal i Benify där du kan se alla våra förmåner
En flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
Intern utbildningsakademi, AFRY Academy - Som anställd hos oss har vi alltid ett fokus på individuell kompetensutveckling och en stark kultur där vi delar kunskap och erfarenheter.
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga, skidresor mm
Är du intresserad av att jobba i ett teknikintresserat gäng med kunniga specialister, där vi lär av varandra och det ges goda möjligheter för utveckling? Då söker du dig till rätt team!
Quality Engineering erbjuder en mångfald bland kollegor med olika specialistområden, en bredd på uppdrag och en möjlighet att själv utvecklas åt det håll man vill!
AFRY är en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Har du frågor gällande tjänsten kan du kontakta:
Jonas Enberg jonas.enberg@afry.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kan du kontakta rekryterare Fanny Sjödell på; fanny.sjodell@afry.com
Vi tar ej emot ansökan via e-post.
Välkommen med din ansökan, senast den 16 november!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
