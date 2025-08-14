Kvalitetsstyrare
Är du en strukturerad och ansvarsfull person som trivs med både självständigt arbete och samarbete i team? Vi söker nu en kvalitetsstyrare då en av våra kollegor går i pension. Hos oss får du en lärorik anställning inom en av Sveriges största livsmedelsproduktioner. Mest kända är vi för våra varumärken Scan, Pärsons och Bullens.
Det här kommer du att göraSom kvalitetsstyrare upprätthåller du livsmedelssäkerheten på anläggningen och bistår med underlag för vidare analys tillsammans med dina kollegor på kvalitetsavdelningen. Du arbetar direkt underställd kvalitetschefen på anläggningen i Skara. I arbetsuppgifterna som kvalitetsstyrare ingår att du ska utföra kontroller, genomföra provtagning enligt kontrollplaner, övervaka efterlevnad av uppsatta kvalitetskrav samt dokumentera och reagera på avvikelser.
Arbetet kräver att du är driven, engagerad och noggrann. Vidare har du en förmåga att ta egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt på ett proaktivt sätt. Du är anpassningsbar och har starka administrativa färdigheter. Du är van vid att arbeta i olika system och använder datorn som ditt huvudsakliga arbetsverktyg, med goda kunskaper inom Officepaketet. Du har grundläggande kompetens och erfarenhet inom livsmedelsproduktion, livsmedelssäkerhet och kvalitet.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad du kan förvänta dig av oss:
Utöver spännande arbetsuppgifter erbjuder vi friskvårdsbidrag, rabatterade priser i vårt populära personalköp och möjlighet till förmånscykel. Vi är en medarbetarfokuserad organisation och det betyder att vi tror att den bästa prestationen kommer om man samarbetar med varandra; vi lär och växer genom att hjälpas åt. När du arbetar på Scan ska du förvänta dig att bli utmanad och att utmana oss. Scan värnar om en god arbetsmiljö varför hälsokontroller och slumpmässiga alkohol- och drogtester kan förekomma före och under din anställning.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Låter det intressant?Vi hoppas det! Bifoga ditt CV och personliga brev till oss via annonsen. Vi tar endast emot ansökningar som sker via hemsidan. Till din ansökan ser vi gärna att du bifogar en kort videopresentation där du presenterar dig själv.
Kontaktpersoner för den här rollen:
Kvalitetschef: Caroline Andersson, caroline.y.andersson@scansverige.se
Facklig kontaktperson: Marie Nylund, Livs, marie.nylund@scansverige.se
HROm du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta: Cecilia Harryson, HR-Generalist, cecilia.harryson@scansverige.se
Sista ansökningsdag är 4/9 men ansök gärna direkt, då vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
