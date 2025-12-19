Kvalitetsstrateg
2025-12-19
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Avdelningen för HSL och Myndighet HVO ingår i verksamhetsområdet för Hälsa, vård och omsorg som delas med avdelningen för Äldreomsorg. Avdelningen ansvarar för beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Socialförvaltningens arbete styrs av kommunens gemensamma värdegrund som utgår från Öppenhet, Respekt och Ansvar. Vi är alla bärare av våra värderingar i vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande gentemot varandra, våra medborgare och samarbetspartners.
En av våra ordinarie kvalitetsstrateger ska testa på uppdraget som enhetschef och vi söker nu en ersättare. Vi söker dig som vill vara en del av en härlig och engagerad arbetsgrupp av kvalitetsstrateger.
Vi ser fram emot just din ansökan! Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med att söka.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår ansvar för samordning, kartläggning, analys och uppföljning inom områden som är centrala för avdelningen och i viss mån förvaltningsövergripande utifrån ledningsorganisationen.
Som kvalitetsstrateg driver och stöttar du förvaltningens systematiska kvalitetsarbete samt arbetar utifrån styrmodellen. Du leds av avdelningschef utifrån verksamhetens behov och ska fungera som stöd till chefer i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare deltar och leder du projekt och processer för verksamhetsutveckling över gränser, är systemansvarig för Stratsys samt samordnar förvaltningens arbete med intern kontroll.
Andra arbetsuppgifter är utredningar enligt lex Sarah och samordning och rapportering av statsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant akademisk utbildning som exempelvis socionom eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du är väl förtrogen med den lagstiftning och det regelverk som rör socialtjänstens arbete samt har erfarenhet från systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten (enligt SOSFS 2011:9).
Du har förmåga att analysera komplex information och presentera den på ett pedagogiskt sätt. Du klarar av att strukturera och slutföra ditt uppdrag samt att arbeta självständigt. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och har lätt för att prioritera. Du är lyhörd, ödmjuk, målmedveten och ansvarstagande utifrån förvaltningens och ditt eget uppdrag. Du kan uttrycka dig på ett professionellt sätt både i tal och skrift samt har starka kommunikativa färdigheter och förmåga att bygga goda relationer.
Du är intresserad av att hålla dig uppdaterad i de frågor som rör området och det är viktigt för dig att det arbete som utförs har önskad effekt. Du ser det som självklart att arbeta målorienterat såväl på individnivå som ur ett organisatoriskt perspektiv.
Vi ser att du har förmåga att vara lyhörd och prestigelös som person med förmåga att ha ett neutralt förhållningssätt. Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt när uppdraget kräver det.
Det är meriterande om du har genomfört processledarutbildning samt har en god förståelse för digitaliseringens möjligheter. Erfarenhet av digitala utvecklingsprojekt samt erfarenhet och kunskaper i Stratsys ser vi som en fördel i ditt arbete.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
