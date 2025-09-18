Kvalitetsmedvetna speditörer
Är du lösningsorienterad och vill bidra till att skapa effektiva och hållbara transportlösningar? Vi behöver bli fler och söker dig som vill arbeta som speditör. Hos oss är du med och säkerställa att våra transporter och tullärenden planeras och genomförs med hög kvalitet, precision och effektivitet. Tillsammans med ett kunskapstungt team får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som speditör hos oss får du en central roll i att säkerställa effektiva, korrekta och hållbara transporter samt tullhantering, och bidrar samtidigt till att stärka vår förmåga att leverera kvalitet, precision och kostnadseffektiva lösningar. Du blir en del av ett kunskapstungt team som tillsammans använder sina kompetenser för att utveckla processer, förbättra rutiner och skapa lösningar som gör verklig skillnad i verksamheten.
I rollen ansvarar du för planering och handläggning inom transport och tullhantering samt för att ge stöd och rådgivning där det behövs. Arbetet kan specialiseras inom olika områden, exempelvis:
• Transportplanering: boka och följa upp in- och utrikestransporter.
• Tull och export/import: administrera och kvalitetssäkra import- och exportärenden.
• Hållbara och kostnadseffektiva lösningar: utveckla initiativ som minskar kostnader och miljöpåverkan.
• Rådgivning och relationer: ge stöd till interna projekt och bygga goda relationer med intressenter.
• Process- och kvalitetsutveckling: bidra till förbättringar och effektiviseringar av rutiner.
Oavsett specialisering arbetar du lösningsorienterat, bidrar till kontinuerliga förbättringar och stärker verksamhetens effektivitet och kvalitet. Rollen passar dig som trivs med variation, vill ta ansvar för egna processer och göra skillnad i en organisation där både kvalitet och utveckling står i fokus.
Tjänsten är placerad i Arboga. Beredskap och tjänsteresor förkommer i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har relevant och aktuell erfarenhet av speditionstjänst, transportbokningar eller logistikplanering. Det gäller även erfarenhet av att upprätta tulldeklarationer för import, export och transit. Har du relevant utbildning inom spedition är det meriterande. Önskvärt men inget krav är kunskaper inom transportvillkor (exempelvis Incoterms), transportdokumenthantering, EU:s tullagstiftning, frihandelsavtal, tullsuspension eller aktuella regelverk.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har god förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är kvalitetsmedveten och noggrann, vilket gör att du är en person som lägger stor vikt vid att leva upp till såväl mål som kvalitetsstandard. Men du har också förmågan att vara flexibel och anpassa dig till ändrande omständigheter. För att lyckas och trivas behöver du vara en person som arbetar bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten. Inom verksamhetsområdet finns enheten spedition som ansvarar för myndighetens speditionsverksamhet, vilket innefattar såväl nationella som internationella transporter som passerar svensk gräns, import/export och införsel/utförsel, planering och beställning av skyddade transporter, kravställning vid transportupphandlingar samt innehar FMV:s säkerhetsrådgivare för farligt gods.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 8 oktober 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Camilla von Walden via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
