Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande kvalitetskontrollant till vår detaljtillverkning. I rollen arbetar du med kvalitetskontroll av frästa och svarvade plåtartiklar och säkerställer att våra produkter uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Du utför mätningar med hjälp av koordinatmätmaskin, hårdhetsmätare, konduktivitetsmätare samt manuella mätdon.
En viktig del av arbetet är att analysera och utvärdera mätresultat samt presentera dessa för kvalitetsavdelningen. Verksamheten präglas av stor variation då detaljtillverkningen levererar komponenter till samtliga projekt, vilket ger en omväxlande och utvecklande vardag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Utföra kvalitetskontroller av detaljer i detaljtillverkningen
* Mäta och kontrollera detaljer med hjälp av mätmaskiner och manuella mätdon
* Utvärdera, dokumentera och rapportera mätresultat
* Samarbeta med interna stödfunktioner
* Delta i möten och projekt tillsammans med andra funktioner vid behov
Tjänsten är placerad i Tannefors Linköping och arbetstiden är nattskift eller 2-skift. Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker dig som är kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner inom organisationen. Du har ett skarpt öga för detaljer och arbetar på ett noggrant, strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Med ett genuint tekniskt intresse har du lätt för att sätta dig in i tekniska underlag och mätmetoder.
Du är initiativtagande och arbetar självständigt med ett stort eget ansvar, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut i det dagliga arbetet. Samarbetsförmåga är en självklarhet för dig, och du bidrar aktivt till ett gott samarbete med kollegor och andra avdelningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet från industrin, gärna inom mätteknik, kvalitet eller liknande område.
Övriga krav för tjänsten:
* Avslutad gymnasieutbildning, där teknisk inriktning är meriterande.
* Mycket god datorvana
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
