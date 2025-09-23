Kvalitetskontrollant
2025-09-23
Har du tidigare arbetat inom industri och har ett öga för kvalitet? Tycker du om att arbeta självständigt i en produktionsnära tjänst? Då har vi tjänsten för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu en kvalitetskontrollant med ansvar för att säkerställa att produkter, komponenter och processer uppfyller fastställda kvalitetskrav enligt företagets standarder, kundkrav och föreskrifter. Dina arbetsuppgifter består av att utföra kvalitetskontroller i olika steg av produktionen, mäta, testa och dokumentera enligt rutiner och instruktioner. Du kommer även att identifiera och rapportera avvikelser, delta i förbättringsarbete och samarbeta tätt med produktion, inköp och lager.
Start: Omgående
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Omgående
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person finns det möjlighet att gå över till vår samarbetspartner under förutsättning att allt fungerar bra
Krav:
• Tidigare erfarenhet av produktion och / eller logistik
• Flytande svenska i tal och skrift
• Mycket god datorvana
• Kunskaper i engelska, tal och skrift
Meriterande:
• Goda kunskaper i Office-paketet
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du är noggrann och analytisk, kan arbeta självständigt men också fungerar väl som en del av ett team med en positiv inställning. Vidare behöver du vara strukturerad och lösningsorienterad, ha god kommunikationsförmåga och vara engagerad i att upprätthålla och kontinuerligt förbättra kvalitet.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
