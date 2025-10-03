Kvalitetsingenjör - Industri
Knightec Group AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Borlänge
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Som Kvalitetsingenjör hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du stöttar våra kunder inom fordon- och annan industri med deras kvalitetsarbete. Uppdragen kan skilja sig åt, men fokus ligger alltid på att optimera processer, analysera avvikelser och driva förbättringar. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och vara en nyckelperson i att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls på ett hållbart och effektivt sätt. Du har ett öga för detaljer och en analytisk förmåga som gör att du snabbt identifierar förbättringsområden. Att arbeta nära både kunder och produktionsteam mot gemensamma kvalitetsmål motiverar dig, och du trivs med att ta initiativ och hitta lösningar. Som konsult uppskattar du omväxlande uppdrag och ser det som en chans att bredda din erfarenhet, utvecklas i din yrkesroll och skapa värde i olika verksamheter.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete i produktionen.
Planera och genomföra FMEA samt upprätta kontrollplaner.
Säkerställa produktkvalitet och ansvara för kvalitetsrelaterade processer.
Utföra rotorsaksanalyser vid avvikelser och implementera korrigerande åtgärder.
Delta i interna och externa kvalitetsrevisioner.
Arbeta med standarder och metoder som ISO 9001 och 8D. Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom kvalitet.
Minst två års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkningsindustrin, gärna fordonsindustrin.
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem och standarder såsom ISO och AQAP.
Kunskap om verktyg och metoder såsom FMEA, 8D och Lean Six Sigma.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Magasinhallén 2, Örnsköldsvik. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-11-09. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Kontakt
Kicki Björ kicki.bjor@semcon.com Jobbnummer
9538481